Efter at have lidt af kropsdysmorfisk lidelse reflekterer denne skuespillerinde over det pres, der er forbundet med hendes udseende.

Den amerikanske skuespillerinde og webvideoskaber Lana Condor gav et interview til Refinery29 Australia i anledning af udgivelsen af sin nye film, en overlevelsesthriller, der stort set er optaget under vandet. Efter at være blevet berømt i 2018 med "To All the Boys I've Loved Before", diskuterer hun et emne, hun har talt offentligt om i flere år: sin rejse med kropsdysmorfi, og hvordan det er at være på et filmset, hvor kroppen konstant bliver filmet.

En filmoptagelse, der sætter kroppen i forgrunden

Filmen, instrueret af Jeff Wadlow, følger fem venner, der støder på en haj under en ekspedition, der går galt. Den vil være tilgængelig til streaming fra den 29. juli 2026. Den amerikanske skuespillerinde og webvideoskaber Lana Condor fortæller, at hendes første reaktion, da hun læste manuskriptet, var meget konkret: Hun troede straks, at hun ville blive afsløret, filmet i cirka tre måneder i ultra-high definition. En kendsgerning, hun siger, hun "overvejede, før hun accepterede rollen".

"Føler mig tryg i min krop"

Under tilpasningen forklarede Lana Condor, at hun havde en klar tilstand. Hun sagde, at hun insisterede på at føle sig tryg i sin egen krop, "punktum". Hun tilføjede, at hun forstår genrens begrænsninger: i en akvatisk film er kroppe konstant synlige på skærmen. Kostumeholdet designede derfor et outfit i ét stykke til hende, der opfyldte specifikke krav, designet til at få hende til at føle sig selvsikker under optagelserne.

Frygt for offentlighedens blik

Lana Condor erkender, at "det at blotte sig under disse forhold sætter en skuespillerinde i en sårbar position." Hun siger, at hun er nysgerrig efter at se, hvilken slags diskussion hendes valg vil udløse, og håber, at det vil blive modtaget positivt. Lana Condor placerer dette vidnesbyrd i en bredere kontekst: en branche, hvor ekstrem tyndhed igen værdsættes, hvilket gør synligheden af andre kropstyper på skærmen stadig sjælden.

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En refleksion, der går ud over spørgsmålet om udseende

I samme interview udvider skuespillerinden Lana Condor diskussionen til også at omfatte repræsentation. Hun mener, at der stadig er for få hovedroller skrevet til asiatisk-amerikanske skuespillere, på trods af de fremskridt, der er observeret i de senere år. Det, der motiverer hende til at fortsætte med at spille skuespil, siger hun, er "ønsket om, at seerne føler sig set." En motivation, hun direkte forbinder med sit forhold til billedet og den måde, kroppe portrætteres på i film.

Lana Condors vidneudsagn illustrerer et subtilt, men reelt skift: det at skuespillerinder forhandler de betingelser, de filmes under, på forhånd. Langt fra at være en militant udtalelse beskriver skuespillerinden primært en arbejdsmetode, hvor personlig komfort bliver et legitimt professionelt kriterium.