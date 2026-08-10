Denne skuespillerinde, der anses for "ikke attraktiv nok" til en hovedrolle, fordømmer skønhedsstandarder

Under en nylig podcastoptræden fortalte den amerikanske skuespillerinde Geena Davis om en audition i 1985 til en nu klassisk komedie. Hun søgte om den kvindelige hovedrolle. Svaret hun fik var enkelt: hun var ikke attraktiv nok til rollen.

En sætning sagt uden at knibe fingrene i øjnene

Geena Davis, nu 70, husker samtalen med lidt bakspejlet. Hun specificerer, at hun husker, at det var "direkte formuleret", og tilføjer humoristisk, at "hendes frisure den dag sandsynligvis ikke hjalp hende." Podcastvært Dax Shepard svarede ved at påpege, at et produktionsteam på det tidspunkt kunne fælde den slags vurderinger højt uden nogen særlig forsigtighed.

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En sekundær rolle, transformeret af hans anmodning

Historien kunne være endt der, men filmholdet, charmeret af hendes komiske talent, var ivrige efter at inkludere hende i projektet. De tilbød hende en langt mere beskeden rolle – som en lighusbetjent, oprindeligt skrevet til en mand ved navn Larry – med den forståelse, at den ville være feminiseret til hende. Hendes svar blev en del af filmens historie: hun accepterede rollen, men ønskede at beholde navnet "Larry". Den kvindelige hovedrolle blev dog givet til skuespillerinden Dana Wheeler-Nicholson.

En bane, der modsiger dommen

Resten af hendes karriere var en implicit reaktion på denne afvisning. Allerede året efter fik Geena Davis en hovedrolle i en nu klassisk gyserfilm. I 1988 vandt hun en Oscar for bedste kvindelige birolle. To store film fulgte i begyndelsen af 1990'erne, hvoraf den ene gav hende en nominering for bedste kvindelige hovedrolle. En karriere, der byggede præcist på det, som branchen mente, den ikke så i hende.

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En forpligtelse, der forlænger vidnesbyrdet

Denne historie får en særlig betydning i lyset af hendes baggrund. Geena Davis grundlagde et forskningsinstitut dedikeret til repræsentationen af kvinder i medierne, hvis arbejde har dokumenteret ubalancerne i fiktion i de sidste tyve år – antallet af kvindelige karakterer, taletid og tildelte roller. Geena Davis har også ved flere lejligheder talt om de vanskeligheder, hun selv står over for med hensyn til udseende i en branche, der gør det til et ansættelseskriterium.

Det, denne anekdote afslører, rækker ud over et simpelt tilfælde af en mislykket audition. Den minder os om, at for ikke så længe siden kunne fysisk udseende vurderes højt som en professionel færdighed. Det faktum, at dette vidnesbyrd kommer fra en skuespillerinde, der er blevet en af de mest anerkendte i sin generation, giver det en særlig betydning: kriteriet var ikke kun sårende, det var forkert.