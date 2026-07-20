Som 61-årig deler modellen Paulina Porizkova et glimt fra sit bryllup.

Den tjekkisk-svensk-amerikanske model og skuespillerinde Paulina Porizkova delte et glimt fra sit bryllup med komedieforfatteren Jeff Greenstein, som blev fejret ved en sø i Italien. Med de idylliske omgivelser og sin vandinspirerede kjole gav Paulina Porizkova sine følgere et øjeblik, der var både elegant og rørende.

En plisseret kjole inspireret af vand

Til denne helt særlige dag valgte Paulina Porizkova en kjole, der var værdig til lejligheden. Det fuldt plisserede design var inspireret af vand og afspejlede ceremoniens søbred. En kreation af flydende og bevægelse, hvor plisser fremkalder vandets krusninger. Et valg, der var både poetisk og raffineret, perfekt i harmoni med den naturlige baggrund for dette italienske bryllup.

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Idylliske omgivelser i Italien

Parret udvekslede løfter i virkelig idylliske omgivelser. Brylluppet fandt sted ved bredden af en sø i Italien, en romantisk og fredelig kulisse, perfekt til at fejre kærligheden. Mellem spektakulær natur og en afslappet atmosfære skabte denne beliggenhed den ideelle ramme for denne intime begivenhed. Dette valg afspejler parrets ønske om at opleve dette øjeblik i omgivelser, der var både smukke og foryngende.

Et nyt kapitel som 61-årig

Bag dette bryllup ligger en smuk historie. Paulina Porizkova og Jeff Greenstein mødtes i starten af 2023. Dette ægteskab markerer et nyt kapitel for Paulina Porizkova. Hun er længe kendt for sin karriere, men også for sin åbenhjertige om aldring og selvaccept, og hun legemliggør en vis idé om opfyldelse i enhver alder. Ved at dele dette øjeblik beviser hun endnu engang, at det aldrig er for sent at opleve ny lykke.

Se dette opslag på Instagram Et indlæg delt af Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

Med sin vandinspirerede kjole, idylliske omgivelser og rørende kærlighedshistorie beviser Paulina Porizkova, at lykke kan findes i alle aldre. Ikke overraskende vil dette helt sikkert glæde hendes fans.