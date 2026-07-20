Som 61-årig deler modellen Paulina Porizkova et glimt fra sit bryllup.

Léa Michel
@paulinaporizkov / Instagram

Den tjekkisk-svensk-amerikanske model og skuespillerinde Paulina Porizkova delte et glimt fra sit bryllup med komedieforfatteren Jeff Greenstein, som blev fejret ved en sø i Italien. Med de idylliske omgivelser og sin vandinspirerede kjole gav Paulina Porizkova sine følgere et øjeblik, der var både elegant og rørende.

En plisseret kjole inspireret af vand

Til denne helt særlige dag valgte Paulina Porizkova en kjole, der var værdig til lejligheden. Det fuldt plisserede design var inspireret af vand og afspejlede ceremoniens søbred. En kreation af flydende og bevægelse, hvor plisser fremkalder vandets krusninger. Et valg, der var både poetisk og raffineret, perfekt i harmoni med den naturlige baggrund for dette italienske bryllup.

Idylliske omgivelser i Italien

Parret udvekslede løfter i virkelig idylliske omgivelser. Brylluppet fandt sted ved bredden af en sø i Italien, en romantisk og fredelig kulisse, perfekt til at fejre kærligheden. Mellem spektakulær natur og en afslappet atmosfære skabte denne beliggenhed den ideelle ramme for denne intime begivenhed. Dette valg afspejler parrets ønske om at opleve dette øjeblik i omgivelser, der var både smukke og foryngende.

Et nyt kapitel som 61-årig

Bag dette bryllup ligger en smuk historie. Paulina Porizkova og Jeff Greenstein mødtes i starten af 2023. Dette ægteskab markerer et nyt kapitel for Paulina Porizkova. Hun er længe kendt for sin karriere, men også for sin åbenhjertige om aldring og selvaccept, og hun legemliggør en vis idé om opfyldelse i enhver alder. Ved at dele dette øjeblik beviser hun endnu engang, at det aldrig er for sent at opleve ny lykke.

Med sin vandinspirerede kjole, idylliske omgivelser og rørende kærlighedshistorie beviser Paulina Porizkova, at lykke kan findes i alle aldre. Ikke overraskende vil dette helt sikkert glæde hendes fans.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
"Det er godt at blive gammel": Skuespillerinden Olivia Wilde hylder fordelene ved alderdom

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Det er godt at blive gammel": Skuespillerinden Olivia Wilde hylder fordelene ved alderdom

I modsætning til presset om at bevare evig ungdom omfavner Olivia Wilde fuldt ud tidens gang. I et...

"En meget muskuløs ryg": Denne rugbyspiller viser sin figur frem ved vandkanten

At fejre styrke og få mest muligt ud af sommeren: Det er budskabet, Ilona Maher endnu engang formidler...

Denne skuespillerinde, der er blevet kritiseret for sin vægt, åbner op om den "body shaming", hun har oplevet.

Den berømte indiske skuespillerinde Madhuri Dixit, en fremtrædende figur i Bollywood, åbnede op i et interview med News18...

Denne kurvede sangerinde skaber furore med et vintage strandoutfit

Den amerikanske sangerinde og sangskriver af albansk-makedonsk afstamning Bebe Rexha delte på Instagram en række billeder taget på...

Klædt i strandtøj viser denne tidligere bryder sin figur frem, mens hun er på ferie på Bahamas.

Den tidligere canadiske wrestler Maryse Mizanin, en ikonisk figur i WWE, delte billeder fra sin familieferie på Bahamas...

"De havde bleer på": Olivia Rodrigo åbner op om en overraskende vane hos nogle fans på forreste række ved hendes koncerter.

Den amerikanske sangerinde og sangskriver Olivia Rodrigo afslørede for nylig, at nogle af hendes fans var villige til...