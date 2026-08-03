Efter at have fået kritik for sit udseende, åbner denne model op om sin krop efter fødslen.

Ti måneder efter fødslen af sit fjerde barn reflekterede den sydafrikansk-tyske model og influencer Nara Smith over en uventet vending i begivenhederne. I oktober 2025 postede hun et billede af sig selv kort efter fødslen. Reaktionen var øjeblikkelig og udbredt: nogle så det som et uopnåeligt ideal, der sandsynligvis ville give næring til sammenligninger blandt nybagte mødre.

Hvad billedet ikke viste

Nara Smith blev inviteret til podcasten Call her Daddy den 29. juli 2026 og gav et andet perspektiv på billedet. Hun fortalte om, hvordan hun "græd den samme morgen", "ikke længere passede i nogen af sine sædvanlige bukser" og "var over sin referencevægt". Selvom billedet portrætterer hende som værende i overensstemmelse med dominerende skønhedsstandarder - slank figur, makeup, smart casual påklædning - og dermed ikke afspejler den langt mere forskelligartede virkelighed af postpartumkroppe, afspejlede dette billede - ifølge hende - ikke fuldt ud hendes oplevelse på det tidspunkt.

En detalje, der ændrer kontroversen: billedet afspejlede ikke hendes virkelige tilstand, men et fastfrosset øjeblik, der derefter blev fortolket som en forestilling, med risiko for at give næring til forventninger, der var langt fra mange unge mødres oplevelse.

En publikation tænkt som et link, ikke som en demonstration

Model og influencer Nara Smith forklarer, at hendes intention var at tale med mødre, der ikke længere genkendte sig selv efter fødslen. I billedteksten, hun postede dengang, beskrev hun "en krop, der transformerer og strækker sig", og sagde, at hun "længe forsøgte at tvinge den tilbage til dens udseende før graviditeten, før hun opgav det mål." Hun siger nu, at hun er stolt af, hvad hendes krop har opnået.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Nara Smith (@naraaziza)

En opfordring til at stoppe sammenligningerne

Dette er kernen i hendes argument. Nara Smith påpeger, at restitutionen efter fødslen varierer betydeligt fra person til person: nogle kvinder "får deres figur tilbage", andre gør ikke; nogle udvikler strækmærker, andre gør ikke. Hun går ind for, at kvinder støtter hinanden i denne tid, uanset deres situation, og understreger behovet for selvmedfølelse efter en så transformerende begivenhed.

En periode præget af andre prøvelser

I det samme interview diskuterer Nara Smith den angst efter fødslen, hun oplevede efter en tidligere fødsel, og kræftdiagnosen hos en af sine døtre. Hun forklarer, at hun valgte at dele denne oplevelse i håb om, at andre familier ville føle sig mindre isolerede, og meddelte, at barnet var i remission efter at have afsluttet sin behandling.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Nara Smith (@naraaziza)

Denne beretning fremhæver en spænding, der er iboende i sociale medier: et billede, der postes for at skabe forbindelse, kan opfattes som en standard, man skal stræbe efter. Ved at detaljere, hvad billedet ikke viste, minder Nara Smith os om, at et fødselsfoto ikke afslører noget om den levede oplevelse, der følger med det.