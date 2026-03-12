I en kjole udsmykket med krystaller tiltrækker Lucy Liu alles øjne

I en krystalbesat kjole skabte den amerikanske skuespillerinde, producer, instruktør, maler og billedhugger Lucy Liu furore på den røde løber ved TIME Women of the Year Gala 2026 i Los Angeles.

En retro kjole fra det 18. århundrede

Lucy Liu bar en sort midikjole i fløjl udsmykket med dinglende krystalkvaster, der fangede lyset med hver eneste bevægelse. De bevidst overdrevne hofter mindede om cykeltasker fra det 18. århundrede, engang båret af Marie Antoinette, hvilket tilføjede et dramatisk præg og et frisk historisk nik. Ensemblet blev fuldendt med plateausandaler, en elegant clutch og diamantsmykker med en slående lyserød sten. Stylet af Lee Harris blandede dette outfit udsøgt barok overdådighed med moderne elegance.

Langt, naturligt hår

Efter at have vist en kort bob i traileren til sin film "Rosemead", optrådte Lucy Liu ved 2026 TIME Women of the Year Gala med langt hår med midterskilning og løse, flagrende krøller. Rosenrød makeup på kinderne og fuchsia læber fuldendte det elegante look.

Fans i ærefrygt

Internettet gik amok: "Lucy Liu, dronningen af den røde løber!" og "Krystallerne og kjolen, du er sublim!" udbrød internetbrugere og roste hendes modedristighed og tidløse skønhed.

Kort sagt, den amerikanske skuespillerinde, producer, instruktør, maler og billedhugger Lucy Liu overskrider epoker i en barok fløjlskjole af krystal og beviser, at tidløs elegance opstår i blandingen af historie og modernitet. Dette kraftfulde look markerer hendes triumferende tilbagevenden til den internationale modescene.