I en kjole udsmykket med krystaller tiltrækker Lucy Liu alles øjne

Léa Michel
@lucyliu/Instagram

I en krystalbesat kjole skabte den amerikanske skuespillerinde, producer, instruktør, maler og billedhugger Lucy Liu furore på den røde løber ved TIME Women of the Year Gala 2026 i Los Angeles.

En retro kjole fra det 18. århundrede

Lucy Liu bar en sort midikjole i fløjl udsmykket med dinglende krystalkvaster, der fangede lyset med hver eneste bevægelse. De bevidst overdrevne hofter mindede om cykeltasker fra det 18. århundrede, engang båret af Marie Antoinette, hvilket tilføjede et dramatisk præg og et frisk historisk nik. Ensemblet blev fuldendt med plateausandaler, en elegant clutch og diamantsmykker med en slående lyserød sten. Stylet af Lee Harris blandede dette outfit udsøgt barok overdådighed med moderne elegance.

Langt, naturligt hår

Efter at have vist en kort bob i traileren til sin film "Rosemead", optrådte Lucy Liu ved 2026 TIME Women of the Year Gala med langt hår med midterskilning og løse, flagrende krøller. Rosenrød makeup på kinderne og fuchsia læber fuldendte det elegante look.

Fans i ærefrygt

Internettet gik amok: "Lucy Liu, dronningen af den røde løber!" og "Krystallerne og kjolen, du er sublim!" udbrød internetbrugere og roste hendes modedristighed og tidløse skønhed.

Kort sagt, den amerikanske skuespillerinde, producer, instruktør, maler og billedhugger Lucy Liu overskrider epoker i en barok fløjlskjole af krystal og beviser, at tidløs elegance opstår i blandingen af historie og modernitet. Dette kraftfulde look markerer hendes triumferende tilbagevenden til den internationale modescene.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Som 60-årig viser Cindy Crawford sit makeupfri look frem og deler sin morgenrutine.
Article suivant
"Hun er fantastisk": Selena Gomez blænder med et strålende look

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Hun er fantastisk": Selena Gomez blænder med et strålende look

Makeupartisten Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) delte en gylden selfie af den amerikanske sangerinde, sangskriver, skuespillerinde, producer og iværksætter Selena...

Som 60-årig viser Cindy Crawford sit makeupfri look frem og deler sin morgenrutine.

Den amerikanske supermodel Cindy Crawford beviser, at hun ikke behøver kunstige midler for at stråle. Den ikoniske model...

Denne olympiske gymnast kombinerer styrke og elegance og leverer et af sine stærkeste udseender.

Den amerikanske kunstneriske gymnast Jordan Chiles kombinerede styrke og elegance og leverede et af sine mest slående looks....

Skuespillerinden Lily-Rose Depp genopliver leopardprint med stil.

Modetrends har ofte en tendens til at vende tilbage efter at være blevet anset for forældede. Leopardprint er...

"En sjælden karisma": Som 57-årig beviser Gillian Anderson, at catwalken er åben for alle aldre.

Den amerikanske skuespillerinde Gillian Anderson, stjernen fra "The X-Files", gik selvsikkert under Paris Fashion Week og oplyste catwalken...

"Den nye Pamela Anderson": Denne model sætter sit præg på rollebesætningen i den næste "Baywatch"

Den amerikanske model og tv-personlighed Brooks Nader er blevet en del af rollebesætningen i "Baywatch"-genstarten. Hun annoncerede nyheden...