Zendaya genopliver en af Carrie Bradshaws mest ikoniske kjoler og skaber furore

Den amerikanske skuespillerinde, producer og model Zendaya, ofte ledsaget af sin stylist Law Roach, nyder at genoplive historisk betydningsfulde modestykker. Ved Essence Black Women in Hollywood Awards vakte hun endnu engang opmærksomhed ved at bære en vintagekjole, der er blevet ikonisk takket være Carrie Bradshaw.

En bemærkelsesværdig optræden ved en Hollywood-begivenhed

Essence Black Women in Hollywood Awards, der afholdes årligt i Los Angeles, hylder sorte kvinders præstationer og bidrag i film- og tv-branchen. Til årets ceremoni optrådte Zendaya iført en draperet hvid minikjole med en enkelt strop prydet med en stor, tredimensionel blomst. Kreationen var kendetegnet ved sine skulpturelle detaljer, herunder en 3D-blomst på skulderen, hvorfra guldfjer fossede ned. Hun fuldendte looket med hvide Christian Louboutin-pumps og diskrete smykker.

En kjole forbundet med Carrie Bradshaw

Denne kjole er ikke ukendt for mode- og popkulturfans. En lignende version blev båret af karakteren Carrie Bradshaw, spillet af Sarah Jessica Parker, i en film baseret på den berømte serie om fire venners liv i New York. I en ikonisk åbningsscene optræder Carrie Bradshaw i en kort kjole prydet med en stor blomst på skulderen. Dette outfit er siden blevet et af karakterens mest mindeværdige looks. Ved at vælge at bære dette stykke har Zendaya bragt et ikonisk øjeblik inden for modeverdenen tilbage i rampelyset.

En kreation inspireret af et Whitney Houston-look

Historien om denne kjole går endnu længere tilbage. Oprindeligt var designet inspireret af en kjole, som sangerinden Whitney Houston bar under en reklamefotografering i 1980'erne. Kjolen, designet af Eugene Alexander, var dekoreret med gyldne hibiscusblomster på skulderen og legemliggjorde den tids "spektakulære chic". År senere skabte kostumedesigner Patricia Field en genfortolket version af karakteren Carrie Bradshaw, hvor kjolen blev forkortet og en enkelt blomst blev bevaret som det centrale element.

Zendaya og en smag for vintage

Zendaya og hendes stylist Law Roach bliver regelmæssigt rost for deres vintage-outfitvalg på den røde løber. Duoen nyder at genopleve kreationer fra arkiverne hos store modehuse eller stykker, der er forbundet med betydningsfulde øjeblikke i modehistorien. Denne tilgang er med til at bringe historiske silhuetter tilbage i rampelyset og demonstrere, hvordan bestemte designs kan overskride årtier, samtidig med at de forbliver relevante.

Mellem vintage-arv og moderne fortolkning illustrerer denne optræden endnu engang, hvordan visse kreationer kan fortsætte med at inspirere de røde løbere, flere årtier efter deres første optræden.