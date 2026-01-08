Search here...

Bradley Cooper reagerer på beskyldninger om plastikkirurgi

Anaëlle G.
Extrait du film « Is this thing on ? »

Bradley Cooper har endelig sat en stopper for mystikken omkring sit ansigt. Som gæst i podcasten " Smartless " talte den amerikanske skuespiller, instruktør og producer om de vedvarende rygter om plastikkirurgi, der har cirkuleret på de sociale medier i månedsvis.

Bradley Cooper træder ud af stilheden

Under sin optræden i programmet, der var vært for den canadisk-amerikanske skuespiller Will Arnett, den amerikanske skuespiller, instruktør og producer Jason Bateman og den amerikanske skuespiller og producer Sean Hayes, drejede samtalen hurtigt over på et uventet emne: hans optræden. Will Arnett fortalte, hvordan han ofte bliver spurgt, hvilken mindre kendt hemmelighed han kunne afsløre om sin ven Bradley Cooper, givet de voldsomme spekulationer omkring en mulig "operation". Det var da, han udtalte en sætning, der opsummerede det hele: "Alle tror, at Bradley er blevet opereret, men hvad folk ikke ved, er, at han ikke er."

"Selvfølgelig gjorde han ingenting."

Will Arnett, næsten irriteret, insisterer og gentager, at "selvfølgelig har han ikke gjort noget," mens Jason Bateman nikker samtykkende. Bradley Cooper bekræfter derefter, at fremmede i de seneste uger har henvendt sig til ham for at fortælle ham, hvor godt han ser ud, nogle gange med hentydning til en "mistænkelig" forandring. Skuespilleren uddyber på sin side ikke nogen procedurer, nævner ikke en ansigtsløftning, men antyder blot, at hans ansigt er et resultat af tid, hårdt arbejde ... og andres opfattelse.

Rygter, netværk og offentligt image

Værterne fordømte også "vrøvlet", der cirkulerer online, videoer, der dissekerer hans påståede "transformation" som en sag mod ham. På sociale medier er nogle mennesker besatte af at sammenligne billeder, overbeviste om, at sandheden ligger skjult i en anden lysvinkel eller en falmet rynke. Ved at nægte at uddybe dette valgte Bradley Cooper et bestemt, men gådefuldt svar: Han benægtede det uden at give yderligere næring til rygtemøllen.

Ironisk nok bliver manden, der allerede var i centrum for kontroversen for at have en protese i "Maestro", endnu engang bedømt på sit udseende snarere end sit arbejde. Men med sin nye film "Is This Thing On?", som han instruerede, og hvor Will Arnett spiller hovedrollen, er det hans talent, der bør forblive i forgrunden.

