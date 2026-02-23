I en gotisk kjole fanger denne irske model øjet

I en rød kjole med gotiske accenter tryllebandt den irske reality-tv-personlighed, vært og model Maura Higgins bogstaveligt talt den røde løber på BAFTA-uddelingen i 2026 og forvandlede sit udseende til en sand modeperformance.

En "vampyr"-optræden ved BAFTA-uddelingen i 2026

Ved ceremonien i London den 22. februar 2026 valgte Maura Higgins en dramatisk, ultrastruktureret, mørkerød kreation. Den irske model, der allerede er kendt for sine tv-looks, bekræftede sin status som en "gotisk muse" med denne stropløse kjole med en korsetbesat overdel, hvis halsudskæring bogstaveligt talt syntes at svæve rundt om hendes hals.

Denne optiske illusion blev forstærket af en glitrende sort udsmykning, der skabte et næsten overnaturligt mønster mod det røde. Bagpå forlængede et sort slæb tøjet og gav indtryk af en skygge, der fulgte hende skridt for skridt på den røde løber. Ensemblet dannede et brugbart kunstværk, et sted mellem futuristisk couture og mørk romantik.

Tilbehør og skønhedsprodukter

For at komplementere dette tekstilinspirerede look valgte Maura Higgins lange, sorte, transparente handsker, der forlængede hendes arme og fremhævede outfittets vampyragtige fornemmelse. Hendes hår, der var sat op i en lav knold, indrammede hendes ansigt og fremhævede skulptureret makeup, en fejlfri teint, definerede konturer og sofistikerede nude læber.

Ved at vælge minimalistiske og koordinerede accessories lod Maura Higgins kjolen forblive det absolutte fokus. Resultatet: en sammenhængende og magnetisk silhuet, udtænkt som en helhed snarere end en simpel samling af stykker.

Fra "Love Island" til modeikon

Maura Higgins, der første gang medvirkede i den britiske version af "Love Island" i 2019, har gradvist opbygget et stærkt image ved at blande reality-tv, animation og mode. Hun har medvirket i "Dancing on Ice", "Cooking with the Stars", "I'm a Celebrity… Get Me Out of Here!" og for nylig "The Traitors US", hvor hendes outfits – hatte, jakkesæt og avantgarde-silhuetter – gjorde et varigt indtryk.

Samtidig etablerede hun sig som model og brandambassadør og mangedoblede mode- og skønhedssamarbejder, indtil hun blev en fast bestanddel af den røde løber og på forreste rækker. I New York i januar 2026 skabte hun allerede overskrifter i et Christopher Kane-outfit uden bukser, der kombinerede en dyb jakke, et korsetbælte og sorte blondestrømpebukser.

Med denne rød-sorte illusionskjole ved BAFTA-uddelingen forlader Maura Higgins den "beskedne" stil for fuldt ud at omfavne en gotisk og teatralsk æstetik. Hun startede som reality-tv-stjerne, men har nu etableret sig som et sandt modeikon, der er i stand til at skinne lige så klart som de mest imødesete skuespillerinder.