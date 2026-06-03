I en lyserød fjerkjole vakte skuespillerinden Chase Infiniti opmærksomhed på den røde løber.

Den amerikanske skuespillerinde Chase Infiniti gjorde et stort indtryk på den røde løber ved Gotham TV Awards 2026 i New York. Klædt i en lyserød kjole udsmykket med fjer vakte hun opmærksomhed ved ceremonien, hvor hun fejrede det bedste inden for tv. Hendes slående udseende blev suppleret af en prestigefyldt pris.

En spektakulær lyserød kjole

Til lejligheden valgte Chase Infiniti en lang, flagrende, pudderrosa kjole med et dampende slæb, der strakte sig hen over den røde løber. Det mest iøjnefaldende stykke var en fjerstola i samme lyserøde nuance, der var viklet om armene og tilføjede et dramatisk touch til det overordnede look. Skuespillerinden bar naturligt krøllet hår og valgte underspillede smykker for at opnå et resultat, der var både romantisk og teatralsk. Dette look stod i skarp kontrast til de mere afdæmpede outfits, som mange andre bar den aften.

Chase Infiniti ved Gotham Television Awards i 2026 🩷 pic.twitter.com/EE7WGZZyyY — 󠁯bedste af Chase Infiniti (@chasesinfiniti) 1. juni 2026

En dobbelt vellykket aften

Ud over stilen vil denne optræden blive husket som en betydelig præstation. Chase Infiniti vandt prisen for bedste skuespillerinde i en dramaserie for sin rolle i "The Testaments", Hulu-serien baseret på Margaret Atwoods roman, en efterfølger til "The Handmaid's Tale". Denne udmærkelse bekræfter hendes meteoragtige opstigning i tv-branchen.

En stigende stjerne inden for mode og film

Chase Infiniti har etableret sig som et af de nye ansigter, man skal holde øje med. Hun blev især opdaget gennem filmen "One Battle After Another", har haft adskillige slående optrædener på den røde løber og blev for nylig udnævnt til ambassadør for Louis Vuitton. Hun er uddannet fra Columbia College Chicago og kombinerer nu kritikerros med status som et fremadstormende modeikon.

Mellem en lyserød fjerkjole og en skuespillerpris havde Chase Infiniti en helt særlig aften ved Gotham TV Awards 2026. Skuespillerinden bekræfter, at hun er blandt de kommende talenter, man skal holde nøje øje med, både for sit valg af roller og for sin dristige risikovillighed på den røde løber.

