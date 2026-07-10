Denne kurvede sangerinde skaber furore med et vintage strandoutfit

Den amerikanske sangerinde og sangskriver af albansk-makedonsk afstamning Bebe Rexha delte på Instagram en række billeder taget på Mallorca i et retro-inspireret leopard-strandoutfit, der straks satte de sociale medier i brand.

En stranddragt i retrostil med leopardprint i to dele

Det var på den spanske ø Mallorca, at Bebe Rexha lagde en karrusel af billeder op på sin Instagram-konto, hvor hun poserer på dækket af en rød båd i fuldt dagslys. Det centrale element i hendes billeder er uden tvivl hendes strandoutfit. Bebe Rexha er iført et leopardprintet ensemble i et udpræget vintage-snit.

Toppen, i en klassisk trekantssilhuet, er kantet i lyserød og støttet af tynde, matchende stropper. Bunden, med bindebånd i siderne, forlænger farveharmonien. Dyreprintet, kombineret med et strejf af lyserødt, fremkalder vintage pin-ups og strandtøj fra 1950'erne. Denne stilistiske tilgang afspejler Bebe Rexhas forkærlighed for ikoniske modereferencer.

En signaturkasket med navnet "Dirty Blonde"

Den detalje, der især fanger øjet, er kasketten, som sangerinden bærer. Bebe Rexha bærer en sort truckerkasket med logoet fra hendes nye album, Dirty Blonde, lyserøde bogstaver og en særligt blændende rhinstensfinish. Et smart integreret selvpromoverende træk i et sommerligt look: kasketten bliver både et modetilbehør og en direkte reference til hendes aktuelle musikalske udgivelse.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Bebe Rexha (@beberexha)

En sangerinde, der fuldt ud accepterer sin figur

Ud over udseendet er dette opslag en del af en bredere tilgang fra Bebe Rexha: at offentligt og med glæde vise sin figur frem i en branche, hvor kurvede og plus-size kroppe længe har været marginaliseret. I de senere år er sangerinden blevet en af de mest aktive stemmer, der udtaler sig om kropsopfattelse i popmusik. Ved at dele billeder af sig selv i strandtøj uden problemer bidrager Bebe Rexha til diversificeringen af de nuværende mode- og skønhedsstandarder.

En bølge af entusiastiske reaktioner

Fotoserien udløste en strøm af beundrende kommentarer på Instagram. "Den spanske sol klæder dig fantastisk!" udbrød en bruger. "Jeg elsker Dirty Blonde-kasketten! Jeg kan ikke vente med at få min," skrev en anden fan. En tredje lancerede endda et sommerslogan: "DBS = Dirty Blonde Summer activated", hvilket forvandlede Bebe Rexhas album til et sandt password for sæsonen. En demonstration af hendes fællesskabs dybe hengivenhed.

Med sin retro-inspirerede leopardprintede t-shirt, sin albumcoverkasket og sit solkyssede skønhedslook leverer Bebe Rexha en perfekt udført fotoserie. Hun bekræfter endnu engang sin sans for stil og sin evne til at forvandle et simpelt ferieøjeblik til et viralt opslag.