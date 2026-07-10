Klædt i strandtøj viser denne tidligere bryder sin figur frem, mens hun er på ferie på Bahamas.

Den tidligere canadiske wrestler Maryse Mizanin, en ikonisk figur i WWE, delte billeder fra sin familieferie på Bahamas på Instagram. Med det idylliske landskab og sit sommerlige look charmerede hun sine følgere.

En drømmeferie på Bahamas

Det var i idylliske omgivelser, at Maryse slog sig ned. Hun forkælede sig selv med en familieferie på Bahamas, nærmere bestemt på en sandbanke i Exuma-øgruppen. Et sted, der tydeligvis fascinerede hende. "Vi har besøgt mange smukke strande rundt om i verden, men denne sandbanke i Exuma var noget helt særligt. Vandet var så klart, at det virkede uvirkeligt," skrev hun og beskrev det som "et af de smukkeste steder", hun nogensinde havde set.

Et sommerligt, solrigt look

Med denne billedskøne baggrund valgte Maryse Mizanin et strandoutfit, der passede perfekt til atmosfæren. Afslappet og strålende udstråler hun en enkel sommerstil i harmoni med det turkisblå vand og det hvide sand, der omgiver hende. Et solrigt mellemspil, hun deler med sine kære, udstråler ro.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Maryse Mizanin (@marysemizanin)

Fans vandt

Ikke overraskende vakte disse billeder hurtigt en reaktion. I kommentarerne overøste internetbrugere hende med komplimenter. "Bahama mama", "Vores dronning" var blot nogle af de mange beundrende beskeder, der blev rettet til bryderen. Dette bekræfter Maryse Mizanins vedvarende popularitet, selv uden for bryderingen.

Mellem paradisiske omgivelser og familielykke nyder Maryse en misundelsesværdig og strålende sommerferie. Oprindeligt fra Montreal etablerede hun sig som den første "dobbelte Divas Champion" og opnåede en af de længste regeringsperioder i divisionens historie. Nu også manager, deler hun sit liv med sin mand, wrestleren The Miz. En rig karriere, der har sat et varigt præg på wrestlingens verden.