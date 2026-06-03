Som 49-årig stråler Kerry Washington i et spektakulært gyldent look

Julia P.
@kerrywashington / Instagram

Ved Gotham TV Awards i New York i 2026 oplyste den amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Kerry Washington den røde løber i en spektakulær guldkjole. Hendes optræden var endnu mere slående, da hun var aftenens æresgæst.

Et spektakulært gyldent look

Til ceremonien på Cipriani Wall Street valgte Kerry Washington en lang, gylden kjole med en metallisk, flydende effekt, der fangede lyset med hver bevægelse. Kjolen havde en dyb halsudskæring og et snoet drapering i halsen, hvilket tilføjede et skulpturelt præg til det overordnede look. Skuespillerinden fuldendte sit outfit med guldøreringe og valgte voluminøse krøller, kombineret med lysende makeup. Et monokromatisk look, der både var underspillet og strålende.

En aften dedikeret til hyldest

Ud over stilen faldt denne optræden sammen med en prestigefyldt pris. Kerry Washington modtog Spotlight Tribute, en pris, der anerkender hele hendes karriere som skuespillerinde og producer. Den amerikanske instruktør Lesli Linka Glatter leverede hyldesten og roste "hendes sjældne evne til at beherske stilhed og legemliggøre meget komplekse karakterer." Dette gav Kerry Washington mulighed for at reflektere over sin begyndelse og vigtigheden af at dele rampelyset med andre talentfulde individer.

Et fjernsynsikon

Kerry Washington, der oprindeligt kommer fra Bronx, New York, har etableret sig som en af de førende skikkelser på tv. Hun blev katapulteret til berømmelse med sin rolle som Olivia Pope i serien "Scandal", og i 2012 blev hun den første sorte kvinde til at være hovednavn i en dramaserie på et stort amerikansk netværk siden 1974. Hun er også producer gennem sit eget firma, Simpson Street, og for nylig spillede hun en hovedrolle i serien "Imperfect Women", og hun fortsætter en karriere, der er blevet rost af adskillige priser.

Med en fantastisk guldkjole og en hyldest, der passede til hendes karriere, gjorde Kerry Washington et varigt indtryk ved Gotham TV Awards i 2026. Hun bekræfter sin status som et ikon og føler sig lige så godt tilpas på den røde løber som i de roller, der har gjort hende berømt.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
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