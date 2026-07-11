Denne skuespillerinde, der er blevet kritiseret for sin vægt, åbner op om den "body shaming", hun har oplevet.

Anaëlle Gayon
@madhuridixitnene / Instagram

Den berømte indiske skuespillerinde Madhuri Dixit, en fremtrædende figur i Bollywood, åbnede op i et interview med News18 om den bodyshaming, hun har oplevet, især i begyndelsen af sin karriere. Hendes vidneudsagn fremhæver det konstante pres, der lægges på kvinders kroppe, herunder i filmindustrien.

Fik i starten en opfattelse af at være "for tynd"

Da hun startede i 1980'erne, blev Madhuri Dixit hurtigt udsat for kommentarer om sit udseende. På det tidspunkt blev hun betragtet som "for tynd". "De syntes, jeg var for tynd. De sagde: 'Giv hende noget at spise'," husker hun. Ifølge Madhuri Dixit udsætter status som offentlig person en desværre uundgåeligt for denne type kommentarer: "Folk er meget hurtige til at dømme."

En konstant dom i begge retninger

For skuespillerinden er fælden, at ingen muligheder synes at skåne kvinder. "Du bliver bedømt, hvis du tager på i vægt, du bliver bedømt, hvis du taber dig," opsummerer hun. Madhuri Dixit peger på et særligt udbredt problem i sit land, hvor bemærkninger om kropsopfattelse fremsættes direkte fra det allerførste øjeblik af et møde. Denne brutale åbenhjertighed, understreger hun, "levner ikke meget plads til venlighed."

Sociale medier, en forværrende faktor

Madhuri Dixit mener dog, at hun på en måde var beskyttet af sin æra. I hendes tidlige dage gjorde fraværet af sociale medier og en "troll"-kultur disse domme mindre hørbare. "Kritikken eksisterede allerede, men vi hørte den ikke, fordi der ikke var nogen sociale netværk," forklarer hun. I dag beklager hun, at "anonymitet tillader alle at sige hvad som helst, hvilket forstærker rækkevidden af disse angreb."

Selvkærlighed som et svar

Stillet over for dette pres anbefaler skuespillerinden en simpel løsning: selvværd. Ifølge hende er det bedre at fokusere på det, man elsker at lave, og sine passioner, end på andres meninger. "Ideen er at elske sig selv," bekræfter hun. Det er et råd, hun selv følger, idet hun holder fokus på sit arbejde og sætter ondsindede kommentarer i perspektiv.

En karriere der altid er i top

Dette vidnesbyrd kommer, mens Madhuri Dixit roses for sin seneste film, en komedie udgivet på en streamingplatform, hvis humor ledsages af en kritik af de domme, kvinder står over for. En rolle, der giver genlyd i hendes egne oplevelser og bekræfter den lange karriere, der begyndte for mere end fyrre år siden.

Ved at dele sine oplevelser minder Madhuri Dixit os om, at bodyshaming påvirker alle kvinder, uanset deres status eller berømmelse. Hendes budskab er dog resolut positivt: lad være med at blive defineret af andres blik, og gør selvkærlighed til et sandt skjold. Et stærkt budskab, der giver genlyd langt ud over rammerne af indisk film.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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