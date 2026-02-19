Som 67-årig optræder Madonna sammen med sin partner på billeder, der vækker røre.

Madonna fortsætter med at trodse konventionerne ved at dele en række Valentinsdagsbilleder sammen med sin 29-årige partner, Akeem Morris. Disse billeder satte hurtigt fut i de sociale medier og genoplivede debatter om hendes "provokerende stil" og den 38-årige aldersforskel mellem dem. Langt fra at gemme sig omfavner "Material Girl" fuldt ud sin ytringsfrihed.

Billeder af elskere

For at fejre Valentinsdag lagde Madonna en karrusel af billeder op på Instagram, hvor hun poserer i minimalistiske outfits. Blandt dem er en selfie delt med Akeem Morris, hvor stjernen bærer et korsvedhæng om halsen. Hun skifter mellem en lyserød bodysuit over en beige bh, et sort blonde-ensemble, netstrømper, strømpebukser og stiletter. Accessories som overdimensionerede solbriller, en pelsfrakke og blondehandsker fuldender disse dristige looks. Billedteksten? "Thief of Hearts... Will you be my Valentinnnnnnnneeeeee? ♥️," en legende nik til hendes vedvarende stjernekraft.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Madonna (@madonna)

Et diskret par, men offentligt siden 2024

Madonna og den tidligere jamaicanske fodboldspiller Akeem Morris har været sammen siden sommeren 2024, hvor de første gang blev set den 4. juli. De har siden da optrådt adskillige offentlige steder: hendes 66-års fødselsdag i Italien, Met Gala i 2025, Paris Fashion Week, en Billie Eilish-koncert og en fodboldkamp i London. Julen 2025 og Hanukkah så også meget ud sammen, og Akeem Morris delte familiebilleder. Selvom parret aldrig officielt har kommenteret deres forhold, står disse offentlige øjeblikke i skarp kontrast til deres sædvanlige diskretion, yderligere understreget af intime fotoshoots som den, de havde til jul klædt ud som "Secret Santa".

Blandede reaktioner fra offentligheden

Disse billeder udløste en blandet reaktion: beundring for "hendes dristighed", men kritik af aldersforskellen. Mange kommentarer fremhævede, hvor "virkelig ung" Akeem Morris så ud i forhold til hende, hvilket gav næring til latterliggørelsen af deres fysiske og generationsmæssige forskelle – nogle omtalte dem endda som "mor og søn", mens de scrollede gennem Instagram-opslagene.

Fans hylder hende som "en tidløs dronning, der flytter grænser", mens andre ser det som "ugrundet provokation". Som sædvanlig forvandler Madonna i sidste ende hver kontrovers til et statement: i en alder, hvor mange trækker sig tilbage, viser hun sin krop frem som et manifest af vitalitet og uafhængig kærlighed.

Gennem denne Valentinsdag-session bekræfter Madonna sit imperium over image og begær og bruger sin berømmelse til at fejre en lidenskabelig romance uden tabuer.