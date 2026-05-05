Ved at vise sine mavemuskler frem i en dekonstrueret kjole vækker sangerinden Victoria Monét reaktioner

Naila T.
@victoriamonet / Instagram

To stykker, to farver – og alligevel var den amerikanske sangerinde og sangskriver Victoria Monéts look ved Billboard Women in Music Awards 2026 alt andet end simpelt. Det var måden, de to stykker var klippet og samlet på, der ændrede alt og udløste en bølge af reaktioner på sociale medier.

En asymmetrisk sort bandeau-top og en dekonstrueret hvid nederdel

Billboard Women in Music Awards 2026 blev afholdt den 29. april i Hollywood Palladium og samlede en række kunstnere, herunder den amerikanske sangerinde og skuespillerinde Teyana Taylor, den svenske sangerinde og sangskriver Zara Larsson, den sydafrikanske sangerinde Tyla, den amerikanske skuespillerinde Keke Palmer og den amerikanske sangerinde og sangskriver Victoria Monét - hver med et stærkt look, der forvandlede den røde løber til et sandt modeshow.

Victoria Monét bar et Rhea Costa-ensemble: en sort bandeau-top med asymmetrisk halsudskæring, parret med en flagrende hvid nederdel, der var let draperet i siden. Nederdelen faldt lavt på hofterne og skabte en diagonal linje, der blotlagde taljen og mellemgulvet – den detalje, der tiltrak alles opmærksomhed. Den ene side var dækket, den anden mere åben; den ene side tætsiddende, den anden flagrende – en slående kontrast, der gjorde et varigt indtryk.

Victoria Monét, den kommende stjernekunstner og stilikon

Victoria Monét er ikke kun kendt for sin musik – hendes mode-tilstedeværelse fremstår i stigende grad som en naturlig forlængelse af hendes kunstneriske identitet. Efter flere slående optrædener i de seneste måneder bekræfter dette kig på Billboard Women in Music, at hun er ved at opbygge en sammenhængende personlig æstetik: præcis og dristig i sine detaljer.

Kort sagt beviste den amerikanske sangerinde og sangskriver Victoria Monét, at et stærkt look ikke behøver at være "højt". Det er ofte konstruktionen, der gør hele forskellen.

Naila T.
Naila T.
Jeg analyserer de samfundstendenser, der former vores kroppe, vores identiteter og vores forhold til verden. Det, der driver mig, er en forståelse af, hvordan normer udvikler sig og transformeres i vores liv, og hvordan diskurser om køn, mental sundhed og selvbillede gennemsyrer hverdagen.
Article précédent
"En engel": Bella Hadids feriebilleder fascinerer internetbrugere
Article suivant
Som 61-årig antager skuespillerinden Lisa Rinna et top-til-tå-look, der vækker reaktioner.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ved Met Gala skabte plus-size modellen Ashley Graham furore

Hvert Met Gala-look sætter sit præg på aftenen på sin egen måde. Ashley Grahams look i år, 2026,...

Tennisspilleren Serena Williams giver leopardprint et overraskende twist.

Den amerikanske tennisspiller Serena Williams genoptog for nylig leopardprintet med et uventet skønhedstwist, der fik folk til at...

Som 61-årig antager skuespillerinden Lisa Rinna et top-til-tå-look, der vækker reaktioner.

Den 2. maj 2026, ved Met Gala-forfesten, som Jeff Bezos og Lauren Sanchez var vært for i deres...

"En engel": Bella Hadids feriebilleder fascinerer internetbrugere

Ingen iscenesættelse, bare en karrusel af fotos med titlen "Tilfældig 🧚☀️🧡" og en række strandlooks, der hurtigt vandt...

Hailey Bieber valgte et minimalistisk vintage orange outfit

Den amerikanske model og iværksætter Hailey Bieber har et "subtilt talent" for at sætte trends uden at tilsyneladende...

"Dette er ikke et outfit til kulden": en model på en arktisk ekspedition skaber debat

Fire piger fra Louisiana (USA), Arktis og en ekspedition, der "næsten gik galt" – sådan opsummerede den amerikanske...