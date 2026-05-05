Ved at vise sine mavemuskler frem i en dekonstrueret kjole vækker sangerinden Victoria Monét reaktioner

To stykker, to farver – og alligevel var den amerikanske sangerinde og sangskriver Victoria Monéts look ved Billboard Women in Music Awards 2026 alt andet end simpelt. Det var måden, de to stykker var klippet og samlet på, der ændrede alt og udløste en bølge af reaktioner på sociale medier.

En asymmetrisk sort bandeau-top og en dekonstrueret hvid nederdel

Billboard Women in Music Awards 2026 blev afholdt den 29. april i Hollywood Palladium og samlede en række kunstnere, herunder den amerikanske sangerinde og skuespillerinde Teyana Taylor, den svenske sangerinde og sangskriver Zara Larsson, den sydafrikanske sangerinde Tyla, den amerikanske skuespillerinde Keke Palmer og den amerikanske sangerinde og sangskriver Victoria Monét - hver med et stærkt look, der forvandlede den røde løber til et sandt modeshow.

Victoria Monét bar et Rhea Costa-ensemble: en sort bandeau-top med asymmetrisk halsudskæring, parret med en flagrende hvid nederdel, der var let draperet i siden. Nederdelen faldt lavt på hofterne og skabte en diagonal linje, der blotlagde taljen og mellemgulvet – den detalje, der tiltrak alles opmærksomhed. Den ene side var dækket, den anden mere åben; den ene side tætsiddende, den anden flagrende – en slående kontrast, der gjorde et varigt indtryk.

Victoria Monét, den kommende stjernekunstner og stilikon

Victoria Monét er ikke kun kendt for sin musik – hendes mode-tilstedeværelse fremstår i stigende grad som en naturlig forlængelse af hendes kunstneriske identitet. Efter flere slående optrædener i de seneste måneder bekræfter dette kig på Billboard Women in Music, at hun er ved at opbygge en sammenhængende personlig æstetik: præcis og dristig i sine detaljer.

Kort sagt beviste den amerikanske sangerinde og sangskriver Victoria Monét, at et stærkt look ikke behøver at være "højt". Det er ofte konstruktionen, der gør hele forskellen.