Search here...

Denne model siges at være den rigeste af alle Victoria's Secret-modellerne.

Léa Michel
@gisele/Instagram

Hun forlod catwalken for næsten 20 år siden, men hendes indflydelse er aldrig aftaget. Som et ikon på catwalken forvandlede Gisele Bündchen en blockbuster-kontrakt til en global karriere. I dag, hvor tidligere Victoria's Secret-stjerner stadig stråler på tv eller står i spidsen for deres egne brands, dominerer kun én listen over verdens rigeste personer.

En eksemplarisk karriere efter VS

Mere end et årti efter at have forladt Victoria's Secret-catwalken, fortsætter Gisele Bündchen med at regere suverænt blandt de rigeste tidligere engle. Ifølge SCMP overgår den brasilianske model med en anslået formue på 400 millioner amerikanske dollars langt sine tidligere kolleger og etablerer sig som en nøglefigur i modelbranchen, der er blevet til forretning.

Gisele Bündchen kom angiveligt til Victoria's Secret i 2000 med en kontrakt på 25 millioner dollars og blev hurtigt et af mærkets mest ikoniske ansigter. I 2006 valgte hun dog at forlade modelverdenen. Denne afgang markerede langt fra at hindre hendes karriere, men markerede begyndelsen på en endnu mere imponerende opstigning. Som muse for Chanel, Pantene og Carolina Herrera opbyggede Gisele et sandt personligt imperium.

Heidi Klum følger i hendes fodspor

Den tysk-amerikanske model, tv-vært og skuespillerinde Heidi Klum ville ifølge SCMP rangere som nummer to på listen. Hun fortsætter med at udvide sin indflydelse gennem det amerikanske reality-tv-show "Project Runway", sine tøj- og skønhedskollektioner, samtidig med at hun udviser en sjælden lang levetid i branchen.

Hvad adskiller Gisele Bündchen fra andre? Hendes strategiske vision. Fra det øjeblik, hendes kontrakt med Victoria's Secret udløb, investerede hun i ejendomme, støttede miljøprojekter og dedikerede sig til sociale formål. Som mor til to er hun et eksempel på en succesfuld overgang fra supermodel til engageret iværksætter. Gisele Bündchen er fortsat det ultimative forbillede i tiden efter Victoria's Secret.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Hun ville lægge makeup i mørket, og hendes ansigt forvandlede sig: denne skuespillerinde fortæller sin historie

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hun ville lægge makeup i mørket, og hendes ansigt forvandlede sig: denne skuespillerinde fortæller sin historie

Da Kelly Ripa vendte tilbage til settet til "LIVE with Kelly & Mark" den 5. januar 2026, underholdt...

Rihanna skaber bølger med dette dristige, men stilfulde Valentinsdag-look.

Rihanna tryllebandt for nylig sine 149 millioner følgere på Instagram ved at afsløre et smugkig på sit Savage...

"Ny modemuse": Chase Infiniti viser sine mavemuskler frem og skaber furore

Chase Infiniti, der var et gennembrud i 2025 takket være sin fremragende rolle i "One Battle After Another",...

Hailey Bieber, moren i badedragt, der sætter ild til de sociale medier

Hailey Bieber startede 2026 med solskin og stil. Den amerikanske model og iværksætter delte for nylig en serie...

Amy Schumer skaber furore med denne "kropspositive" photoshoot, der bryder med standarden.

Amy Schumer kom med et stærkt statement i starten af 2026 med en uretoucheret fotosession, orkestreret af sin...

Denne skuespillerinde, der anses for at være "for gammel" til at være tiltalende, reagerer på kritikken

Den amerikanske komiker, skuespillerinde, manuskriptforfatter og producer Kathy Griffin afviser reduktive etiketter og aldersrelateret fordømmelse. Som 65-årig omfavner...

© 2025 The Body Optimist