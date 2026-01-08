Denne model siges at være den rigeste af alle Victoria's Secret-modellerne.

Hun forlod catwalken for næsten 20 år siden, men hendes indflydelse er aldrig aftaget. Som et ikon på catwalken forvandlede Gisele Bündchen en blockbuster-kontrakt til en global karriere. I dag, hvor tidligere Victoria's Secret-stjerner stadig stråler på tv eller står i spidsen for deres egne brands, dominerer kun én listen over verdens rigeste personer.

En eksemplarisk karriere efter VS

Mere end et årti efter at have forladt Victoria's Secret-catwalken, fortsætter Gisele Bündchen med at regere suverænt blandt de rigeste tidligere engle. Ifølge SCMP overgår den brasilianske model med en anslået formue på 400 millioner amerikanske dollars langt sine tidligere kolleger og etablerer sig som en nøglefigur i modelbranchen, der er blevet til forretning.

Gisele Bündchen kom angiveligt til Victoria's Secret i 2000 med en kontrakt på 25 millioner dollars og blev hurtigt et af mærkets mest ikoniske ansigter. I 2006 valgte hun dog at forlade modelverdenen. Denne afgang markerede langt fra at hindre hendes karriere, men markerede begyndelsen på en endnu mere imponerende opstigning. Som muse for Chanel, Pantene og Carolina Herrera opbyggede Gisele et sandt personligt imperium.

Heidi Klum følger i hendes fodspor

Den tysk-amerikanske model, tv-vært og skuespillerinde Heidi Klum ville ifølge SCMP rangere som nummer to på listen. Hun fortsætter med at udvide sin indflydelse gennem det amerikanske reality-tv-show "Project Runway", sine tøj- og skønhedskollektioner, samtidig med at hun udviser en sjælden lang levetid i branchen.

Hvad adskiller Gisele Bündchen fra andre? Hendes strategiske vision. Fra det øjeblik, hendes kontrakt med Victoria's Secret udløb, investerede hun i ejendomme, støttede miljøprojekter og dedikerede sig til sociale formål. Som mor til to er hun et eksempel på en succesfuld overgang fra supermodel til engageret iværksætter. Gisele Bündchen er fortsat det ultimative forbillede i tiden efter Victoria's Secret.