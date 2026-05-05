Som 61-årig antager skuespillerinden Lisa Rinna et top-til-tå-look, der vækker reaktioner.

Den 2. maj 2026, ved Met Gala-forfesten, som Jeff Bezos og Lauren Sanchez var vært for i deres lejlighed i New York, gjorde den amerikanske skuespillerinde Lisa Rinna et dobbelt indtryk: med sin frisure og med sin kjole. Begge dele vakte straks reaktioner på de sociale medier.

Årets mest stjernespækkede fest før Met Gala

Amazons grundlægger og amerikanske milliardær Jeff Bezos og hans kone, den amerikanske tv-vært Lauren Sánchez Bezos, var værter for en fest før Met Gala i deres residens i New York City i NoMad-kvarteret, hvilket tiltrak en række berømtheder. Parret er medformænd og hoveddonorer for Met Gala 2026, hvis tema er "Kostumekunst" - en udforskning af forholdet mellem tøj og krop.

Den kirsebærrøde falske høg - hårforvandlingen, der deler meninger

Den amerikanske skuespillerinde Lisa Rinna droppede sin karakteristiske pixie-frisure til fordel for en "radikal" transformation: siderne blev glattet tilbage i en mullet-effekt, og et strejf af kirsebærrøde striber blev stylet til pigge på toppen – en "faux-hawk" med en udpræget Y2K-æstetik. Denne frisure polariserede straks reaktioner på sociale medier: nogle roste dristigheden hos "en 61-årig kvinde, der ikke er bange for noget", mens andre fandt looket "for meget", selv før de så outfittet.

En sort kjole med frynser og fjer, der ikke overlader noget til tilfældighederne

Outfittet passede perfekt til frisuren: en lang sort kjole med lange ærmer, overdelen udelukkende bestående af et halvtransparent net, der stod i kontrast til den flagrende, højtaljede silkenederdel. Sorte frynser, der faldt ned ad armene og omkring taljen, gav strategisk dækning. Røde fjer, der faldt ned ad armene, tilføjede et uventet element af volumen og farve til ensemblet.

Tilbehør der fuldender billedet

Leopardprintede plateausandaler med kraftige såler tilføjede flere centimeter til Lisa Rinnas højde, mens en sort læderclutch fuldendte et dristigt, helt sort-rødt look. Hendes makeup fulgte den samme logik: sort eyeliner, der strakte sig ud over hendes øjenbryn, røget fuchsia øjenskygge, solnedgangsblush og en pink Pepto-Bismol læbestift.

En rød imiteret høgehalskæde, fjer, frynser og plateausko med leopardprint – Lisa Rinna opsummerede i ét look, hvad der gør Met Gala-scenen så uimodståelig: ingen spiller på den sikre side. Ideen er at gøre et statement.

