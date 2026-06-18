Shakira vakte furore i en pailletdragt under sin koncert

Fabienne Ba.
@shakira / Instagram

Den colombianske sangerinde og sangskriver Shakira satte sine fans i brand i Los Angeles ved at indtage scenen iført en blændende iriserende lyserød bodysuit under en række triumferende koncerter.

En serie billeder delt efter hans californiske koncerter

Dagen efter to exceptionelle koncerter i Los Angeles delte Shakira en række billeder fra både scenen og bag scenen på sin Instagram-konto. Tydeligvis begejstret ledsagede hun sit opslag med en besked, der passede til lejligheden: "Los Angeles, sikke to utrolige aftener!!! Sikke et publikum! De sang og dansede fra start til slut!!!" En entusiastisk billedtekst, der afspejler den smittende energi fra hendes koncerter. Opslaget udløste straks en bølge af beundrende reaktioner, hvor hendes fans overøste hendes optræden og skønhed med ros.

En lys, iriserende lyserød bodysuit

Højdepunktet ved denne optræden var uden tvivl hendes sceneoutfit. Shakira bar en tætsiddende lyserød bodysuit med iriserende detaljer, der fangede lyset i hver bevægelse. Outfittet fremhævede hendes figur, og den livlige lyserøde farve viste sig at være et kraftfuldt scenevalg, perfekt i tråd med energien fra hendes koncerter.

Den detalje, der virkelig adskiller denne bodysuit, er de adskillige udskæringer ved ribbenene. Disse åbninger, der er placeret på begge sider af taljen, tilføjer dynamik til silhuetten. Denne udskæringsdetalje, som er blevet et signaturmærke for moderne sceneoutfits, illustrerer perfekt det stilistiske sprog, der kendetegner nutidens største popstjerner. En couture-detalje, der forvandler en klassisk bodysuit til et sandt showpiece.

Netstrømpebukser og matchende ankelstøvler

For at komplementere denne iriserende bodysuit valgte Shakira et par sorte netstrømpebukser, der tilføjede et strejf af rock 'n' roll. På fødderne havde hun ankelstøvler i en lyserød nuance, der matchede hendes bodysuit og forstærkede det monokromatiske look. Denne omhyggeligt kuraterede stilistiske sammenhæng demonstrerer endnu engang præcisionen i hendes kunstneriske retning.

En lyserød guitar, en forlængelse af outfittet

Den måske mest slående detalje ved denne optræden var tilstedeværelsen af en lyserød guitar, som Shakira spillede på scenen. Instrumentet, perfekt koordineret med farven på hendes bodysuit, blev et sandt tilbehør i sig selv, der udvidede det samlede look helt ned til musikinstrumentet.

Udover guitaren viste Shakira også sine trommefærdigheder og beviste endnu engang sin alsidighed som kunstner. Hun blandede problemfrit vokal, koreografi og instrumentale optrædener i en energisk opvisning, der cementerede hendes status som et sandt scenedyr. Denne optræden tjente som en påmindelse om, hvorfor hun fortsat er en af de mest respekterede popkunstnere i den internationale musikbranche, næsten tredive år efter sine første succeser.

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Et opslag delt af Shakira (@shakira)

Et smukt look, der passer til scenen

Til sine to koncerter valgte Shakira et sceneklar skønhedslook. Hendes makeup fokuserede på et særligt defineret blik, der fremhævede hendes karakteristiske mørke øjne, rosenrøde kinder, der komplementerede farven på hendes outfit, og en livlig lyserød læbestift. Hvad angår hendes hår, var hendes lange brune bølger løst og faldt ned over hendes skuldre i en bevidst frisindet stil. Et look, der var både sofistikeret og perfekt egnet til kravene ved at optræde, og som modstod dansens strabadser uden at miste sin udstråling.

Med sin iriserende lyserøde bodysuit, netstrømpebukser og matchende guitar leverede Shakira en af sine mest mindeværdige sceneoptrædener i år. Det var en demonstration af, at popikoner ikke bare "varer": de hæver barren højere og højere, koncert efter koncert.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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