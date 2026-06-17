Disse to kvindelige fans' optræden under VM har udløst adskillige kommentarer.

De scorede ikke et mål, men de skabte alligevel furore. To franske indholdsskabere, Andie Ella (@andie_ella) og Maya Borsali (@mayadorable), set på tribunerne ved FIFA World Cup 2026™, udløste en byge af kommentarer på sociale medier.

To kvindelige tilhængere af det franske landshold skilte sig ud.

De to unge kvinder var kommet for at heppe på det franske landshold på et amerikansk stadion og delte adskillige billeder fra deres dag. Klædt i den franske landsholds blå trøje og stolt viftende med et tricolor-flag udviste Andie Ella (@andie_ella) og Maya Borsali (@mayadorable) en smittende entusiasme. Mellem smilende selfies og legende poseringer tiltrak deres opslag hurtigt opmærksomhed, langt ud over deres sædvanlige følgerkreds.

Hypen var så intens, delvist fordi Andie Ella er en fransk indholdsskaber med hundredtusindvis af følgere. Hendes tilstedeværelse ved VM, sammen med sin medindholdsskaber Maya Borsali (@mayadorable), forstærkede kun rækkevidden af hendes opslag.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Andie Ella (@andie_ella)

En strøm af beundrende kommentarer

Reaktionerne under billederne blev hurtigt mangedoblet. "Det er fantastisk at være så smuk", "De friskeste fans" : internetbrugere overøste hende med ros og bifaldt både hendes udseende og hendes energi. En demonstration af, hvordan en simpel optræden på tribunen kan blive et sandt viralt fænomen i de sociale mediers tidsalder.

Et fænomen specifikt for konkurrence

Denne sekvens illustrerer en nu veletableret tendens: Under store konkurrencer er opmærksomheden ikke længere begrænset til banen. Kendisser, influencere og anonyme fans bliver, under et foto, til figurer, der følges og kommenteres. VM, set af milliarder af seere, er en ideel platform for disse øjeblikke.

På blot et par billeder beviste Andie Ella (@andie_ella) og Maya Borsali (@mayadorable), at atmosfæren på tribunerne også er en del af skuet. Med deres ivrige støtte til Les Bleus og deres fælles gode humør gjorde de to fans et varigt indtryk – og bekræftede, at passionen nogle gange er lige så meget på tribunerne som på banen.