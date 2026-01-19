Search here...

I en krystalkjole stråler Heidi Klum på stranden

Léa Michel
@heidiklum/Instagram

Under optagelserne til den 20. sæson af "Germany's Next Topmodel" forvandlede den tyske supermodel Heidi Klum Venice Beach til en sand high-fashion catwalk. I en glitrende Julien Macdonald-kjole tryllebandt hun alle og gav en mesterklasse i elegance under den californiske sol.

En krystalvision af Julien Macdonald

Til denne solnedgangsscene betroede Heidi Klum designet til sin mangeårige ven og samarbejdspartner, Julien Macdonald, kendt for sine dristige og blændende kreationer. Resultatet: en lang tylkjole besat med tusindvis af Swarovski-krystaller, båret over en hvid metallisk bodysuit med en dyb halsudskæring. Hver bevægelse af Heidi Klum fangede tusmørkelyset og skabte en glitrende spejleffekt, der mindede om den fine snefnug - et himmelsk syn, der af fans blev kaldt "Sneengelen".

Elegant på sandet og tæt bånd bag kulisserne

For at fuldende sit isengel-look tilføjede Heidi en overdimensioneret hvid fjerfrakke, der flød majestætisk på Venice Beach-sandet. Med håret sat i naturlige bølger og skjult bag hvide solbriller, ledte hun en udfordring for deltagerne, mens hun havde det sjovt mellem optagelserne. Atmosfæren var munter: Julien Macdonald, der var til stede på settet som gæstedommer, delte dette øjeblik af kreativitet og elegance med hende.

Denne fotosession symboliserer mere end blot et tv-segment: den bekræfter Heidi Klums tidløse indflydelse på moden. I årtier har hun vidst, hvordan hun fanger opmærksomheden med naturlighed og dristighed og forvandler hvert optræden til en begivenhed.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
"Ikonisk", "foruroligende": Bella Hadids optræden vækker reaktioner
Article suivant
Denne 71-årige model viser sin figur frem og stråler i solen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Jeg er ikke en blond bimbo": Dette ikon fra 2000'erne gør op med sine regninger

Paris Hilton, der længe har været reduceret til en karikatur af en "overfladisk ung kvinde", tager nu kontrollen...

Denne 71-årige model viser sin figur frem og stråler i solen.

Den amerikanske model, skuespillerinde og forfatter Christie Brinkley blænder sine fans ved at optræde i solen i Turks-...

"Ikonisk", "foruroligende": Bella Hadids optræden vækker reaktioner

Den amerikanske model Bella Hadid satte for nylig premieren på "The Beauty", Ryan Murphys nye thriller, i fuld...

"For fed, for ung": Drew Barrymore taler ud om kropskritik som 50-årig

Drew Barrymore, der opnåede international berømmelse i en alder af 7 år i filmen E.T. the Extra-Terrestrial, voksede...

Denne frøken fascinerer med sit blondeoutfit på den røde løber

På bare et par uger har Hinaupoko Devèze etableret sig som en nøglefigur i den sociale scene. Inviteret...

"Hun ser ud til at være 20": Denne sangerinde fejrer sin 30-års fødselsdag med stil

Jennie Kim, globalt K-pop-ikon og medlem af K-pop-pigegruppen BLACKPINK, har netop nået en milepæl: sin 30-års fødselsdag, som...

© 2025 The Body Optimist