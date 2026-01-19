I en krystalkjole stråler Heidi Klum på stranden

Under optagelserne til den 20. sæson af "Germany's Next Topmodel" forvandlede den tyske supermodel Heidi Klum Venice Beach til en sand high-fashion catwalk. I en glitrende Julien Macdonald-kjole tryllebandt hun alle og gav en mesterklasse i elegance under den californiske sol.

En krystalvision af Julien Macdonald

Til denne solnedgangsscene betroede Heidi Klum designet til sin mangeårige ven og samarbejdspartner, Julien Macdonald, kendt for sine dristige og blændende kreationer. Resultatet: en lang tylkjole besat med tusindvis af Swarovski-krystaller, båret over en hvid metallisk bodysuit med en dyb halsudskæring. Hver bevægelse af Heidi Klum fangede tusmørkelyset og skabte en glitrende spejleffekt, der mindede om den fine snefnug - et himmelsk syn, der af fans blev kaldt "Sneengelen".

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af JULIEN MACDONALD OBE (@julienmacdonald)

Elegant på sandet og tæt bånd bag kulisserne

For at fuldende sit isengel-look tilføjede Heidi en overdimensioneret hvid fjerfrakke, der flød majestætisk på Venice Beach-sandet. Med håret sat i naturlige bølger og skjult bag hvide solbriller, ledte hun en udfordring for deltagerne, mens hun havde det sjovt mellem optagelserne. Atmosfæren var munter: Julien Macdonald, der var til stede på settet som gæstedommer, delte dette øjeblik af kreativitet og elegance med hende.

Denne fotosession symboliserer mere end blot et tv-segment: den bekræfter Heidi Klums tidløse indflydelse på moden. I årtier har hun vidst, hvordan hun fanger opmærksomheden med naturlighed og dristighed og forvandler hvert optræden til en begivenhed.