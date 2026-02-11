Search here...

Som 43-årig vælger Anne Hathaway elegance med en fjerklædt kjole.

Léa Michel
@annehathaway/Instagram

Anne Hathaway indledte for nylig New York Fashion Week 2026 med et utroligt elegant udseende. Den amerikanske skuespillerinde valgte en sort Ralph Lauren-kjole udsmykket med et strejf af fjer, hvilket vakte en del røre på forreste række under showet.

En kjole med omhyggeligt gennemtænkte detaljer

For at deltage i Ralph Laurens efterår/vinter 2026-show valgte Anne Hathaway en transparent sort kjole med høj hals og en skulpturel silhuet. Designet havde en dyb ryg, der strakte sig ned til kanten, mens fine lag af blonder skabte et kunstfærdigt beregnet samspil af gennemsigtigheder. Det lange tylslæb og de asymmetriske blondedetaljer tilføjede en couture-dimension til ensemblet. Anne Hathaway draperede også et vintage-inspireret chokoladefjertørklæde over armene, en nik til Hollywood-stilens guldalder.

Et look værdigt for Miranda Priestly

Siddende på forreste række med overdimensionerede sorte solbriller så Anne Hathaway ud, som om hun var trådt direkte ud af sin rolle i "The Devil Wears Prada". Hendes look kombinerede selvtillid og sofistikering – en perfekt balance. Hendes frisure, en flagrende millennial-sideskilning i hendes karakteristiske brune hår, tilføjede et ubesværet touch, mens pudret pink makeup oplyste hendes teint. Et par guldsmykker – minimalistiske øreringe og håndled pyntet med armbånd – fuldendte dette raffinerede look.

En nik til hendes tilbagevenden til modefilm

Denne optræden kunne ikke være mere belejlig: Anne Hathaway forbereder sig på udgivelsen af "The Devil Wears Prada 2", der er planlagt til maj. De første billeder fra settet antyder allerede Andy Sachs' tilbagevenden, mere selvsikker og stilfuld end nogensinde. Nogle ser det endda som en form for "method dressing" - skuespillerinden fordyber sig allerede i sin rolle som journalist, der er blevet modeikon, ved at adoptere koderne for New York haute couture.

I sidste ende skabte Anne Hathaway ikke bare furore under modeugen: hun lavede et stilstatement. Skuespillerinden legemliggør en ny form for elegance – sofistikeret, selvsikker og fri for konventioner. Hun har aldrig virket tættere på sit alter ego på skærmen (The Devil Wears Prada): en stærk kvinde, bevidst om sin magt og fuldstændig afslappet i rampelyset.

