Chappell Roan forklarer, hvorfor hun ikke længere ønsker at blive kaldt ved sit fødenavn.

Chappell Roan, popsensationen i 2024, nægter kategorisk at blive kaldt ved sit fødenavn, Kayleigh Rose Amstutz. Den amerikanske sangerinde og sangskriver fra Missouri adopterede sit kunstnernavn for 10 år siden af dybt personlige og beskyttende årsager.

En rørende hyldest til hans afdøde bedstefar

Chappell Roan har fået sit navn fra en rørende familiehistorie. "Chappell" hylder hendes bedstefar, Dennis K. Chappell, som døde i 2016 af hjernekræft. Før hans død lovede hun ham, at hun ville bruge navnet til hans ære. "Roan" kommer fra hendes bedstefars yndlingssang, "The Strawberry Roan", en gammel westernmelodi om en lyserød hest. Dette sentimentale kunstnernavn passer perfekt til hendes drag-inspirerede persona.

En fuldstændig afbrydelse fra hans fødenavn

I et interview med Cherwell afslørede Chappell Roan, at hun aldrig følte sig forbundet med "Kayleigh". For hende minder navnet for meget om den lille pige fra Midtvesten, hun engang var, og ikke den flamboyante superstjerne, hun er blevet. Hendes "Chappell Roan"-persona er en separat kunstnerisk kreation, næsten en drag queen i sig selv. Hun gjorde dette klart for sine fans i 2024: "Kald mig ikke Kayleigh. Der er en del af mig reserveret til mit kunstneriske projekt og jer alle. En anden del er kun til mig, og jeg ønsker ikke, at nogen skal tage den del fra mig."

En barriere mod "rovdyrs" fans

Chappell Roans meteoragtige vej til berømmelse – drevet af hits som "Good Luck, Babe!" og hendes mindeværdige optræden ved Grammy-uddelingen i 2025 i en Thierry Mugler-kjole – forstærkede hendes bekymringer. Stillet over for alt for påtrængende fans, der overskred grænser, etablerede hun strenge regler:

Chappell Roan = den offentlige persona, tilgængelig for alle.

Kayleigh Rose Amstutz = privatliv, forbeholdt familie og nære venner.

Denne grænse er afgørende for at bevare ens mentale sundhed i en verden, hvor berømmelse tiltrækker obsessiv og "rovdyragtig" adfærd.

Fra Kayleigh til Chappell: en vellykket genfødsel

Hendes afvisning af at blive kaldt Kayleigh går ud over blot et simpelt kunstnerisk indfald. Det er en genfødsel: at forlade Missouri til fordel for Los Angeles, opgive et navn, der ikke passede hende, og omfavne en flamboyant identitet, der har givet hende adskillige Grammy-nomineringer. Chappell Roan er ikke bare et navn: det er et manifest. Hun legemliggør dragkultur, pop-frækhed og uafhængighed i mødet med en hensynsløs industri.

Hendes nylige triumf – på trods af kritikken af hendes påklædning ved Grammy-uddelingen – beviser, at dette valg var det rigtige. Ved kategorisk at afvise "Kayleigh" beskytter Chappell Roan ikke kun sit privatliv, men hylder også sin bedstefars minde og hendes kunstneriske identitet. I en tid, hvor stjerner ubarmhjertigt forfølges, er hendes budskab klart: at respektere sine grænser er at respektere kunstneren.

Kort sagt er Chappell Roan ikke bare et kunstnernavn. Det er en uafhængighedserklæring, en hyldest til familien og et skjold mod hypersynlighed. Et valg, der ironisk nok gør hende endnu mere ikonisk.