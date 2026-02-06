Som 76-årig gør denne ikoniske model comeback.

Search here...

Den britiske model, skuespillerinde og sangerinde Twiggy er tilbage i rampelyset som ansigtet udadtil for Burberrys forår/sommer 2026-kampagne. Hendes tilstedeværelse symboliserer både en hyldest til modens arv og en fejring af dens vedvarende indflydelse.

Et ikon fra 60'erne genfortolket af Burberry

Twiggy, en ikonisk figur fra 1960'erne, legemliggør endnu engang modeånden for det britiske modehus Burberry i deres forår/sommer 2026-kollektion. Kampagnen, instrueret af kreativ direktør Daniel Lee, præsenterer den britiske supermodel sammen med et moderne cast, der fremhæver den tidløse styrke i hendes stil og dens evne til at overskride generationer.

Et symbol på elegance ud over tid

Valget af Twiggy som ansigt udadtil for kampagnen understreger mere end blot en tilstedeværelse brandets ønske om at fremme en æstetik, der overskrider alder. Gennem stykker, der blander arv og modernitet, forbinder Burberry sin identitet med en kvinde, hvis silhuet og attitude har sat deres præg på modehistorien.

En arv, der forbliver indflydelsesrig

Siden hendes meteoragtige opstigning i 1960'erne har Twiggys karriere strakt sig langt ud over catwalken, inklusive indslag i film, musik og tv. Selvom hendes optrædener i modekampagner er blevet mindre hyppige gennem årtierne, forbliver hver enkelt en betydningsfuld begivenhed i modeverdenen.

Ved at vælge Twiggy til at legemliggøre deres forår/sommer 2026-kampagne hylder Burberry en pioner, der fortsat inspirerer både designere og modeentusiaster. Twiggy beviser, at indflydelse og karisma ikke falmer med tiden; de genopfinder sig selv, hvilket gør hende til en relevant figur i det kreative landskab.

"Hun ældes ikke": Sofía Vergara viser sig frem i et iøjnefaldende mørkt outfit

