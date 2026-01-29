Search here...

Dakota Johnson gør et statement ved Paris Fashion Week i et "bukseløst" look

Léa Michel
Extrait du film « Splitsville »

Den amerikanske skuespillerinde, producer og model Dakota Johnson genopfandt 1970'ernes boheme-maksimalisme ved at gå uden bukser ved Valentino Haute Couture Spring/Summer 2026-showet i Paris. Sammen med Lily Allen poserede hun i en fjerjakke og tynde strømpebukser og vakte opsigt, uanset hvor hun gik.

En flamboyant hyldest

Til dette første posthume show af grundlæggeren Valentino Garavani valgte Dakota den 28. januar en leopardprintet bluse med en flirtende sløjfe og en metallisk brun jakke med polstrede skuldre og en tyk fjerkant. Uden bukser valgte hun korte sorte og cremefarvede blondeshorts med tynde rustfarvede blondetights.

Ikoniske detaljer med et år 2000-twist

"Materialists"-skuespillerinden genoplivede Valentinos signaturstil: sorte læderpumps med rockstuds, en bestseller på catwalken for 2026 inspireret af "Devil Wears Prada 2". Med glat hår og pandehår, ferskenfarvet makeup på kinder, læber og øjenlåg og taupe cat-eye-solbriller placeret på taget, balancerede hun perfekt dristighed og sofistikering. En glitrende limegrøn pung tilføjede det sidste farvestrejf.

Maksimalisme hævdet i Lysenes By

Dette "bukseløse" look legemliggør Dakotas maksimalistiske eklekticisme: overdimensionerede volumener, fjer, dyreprint og nude high-legs. Det hylder Valentinos arv – flirtende, rockende, luksuriøst – og beviser, at Paris stadig er den ultimative legeplads for frygtløse fashionistaer.

Dakota Johnson forvandler således modeugen til et personligt manifest: at turde gå uden bukser, bære fjer og omfavne år 2000 hos Valentino. Hendes "forstærkede boheme"-stil hylder en afdød kæmpe, mens hun dikterer koderne for 2026, hvor dristighed rimer på tidløs elegance.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
