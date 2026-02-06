Jennifer Lopez' skønhedsrutine før fitnesscentret vækker reaktioner

På Instagram deler Jennifer Lopez konstant øjeblikke fra sin hverdag, lige fra wellness og skønhed til at promovere sit brand. Denne gang startede den amerikanske stjerne en reel debat ved at poste en video af sig selv, hvor hun gør sig klar til at tage ... i fitnesscenteret. Fuld makeup, flere hudplejeprodukter, serummer og blush: et ritual, som nogle internetbrugere anså for "fuldstændig unødvendigt til en træning", mens andre roste "hendes professionalisme og udstråling".

En makeup-tutorial

I sin video ses JLo tage sit træningstøj på, inden hun påfører adskillige produkter fra sin egen skønhedslinje. Hun starter med et halsserum, derefter et glødende serum, før hun går videre til foundation, bronzer, et strejf af cremeblush, mascara og læbepomade. Den amerikanske skuespillerinde, sangerinde, producer, danser og forretningskvinde beskriver hvert trin i sin rutine og fremhæver, hvordan hendes produkter bidrager til hendes strålende teint og selvtillid. Afslutningsvis erklærer hun, at hun føler sig "klar til dagen" og "tilpas i sin egen hud".

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Jennifer Lopez (@jlo)

Internetbrugere delt mellem beundring og irritation

Mens mange fans roste hendes "udseende og energi", var nogle internetbrugere hurtige til at latterliggøre videoen. Flere kommentarer fremhævede den "overdrevne" karakter af hendes forberedelser: "Alt dette bare for at tage i fitnesscenteret?" skrev en bruger.

Andre stemmer rejste sig til forsvar for sangerinden og argumenterede for, at hun blot promoverede sine produkter, og at der ikke var noget galt i at føle sig smuk, mens man bruger makeup, selv til træning. "Lad hende leve! Hvis det motiverer hende til at gå i fitnesscenteret, desto bedre," argumenterede en fan.

Eksperternes mening

Dermatologer og kosmetologer er generelt enige om, at det ikke er ideelt for huden at bruge makeup til sport. Makeup – især foundation – kan kvæle huden, tilstoppe porer og fremme udbrud, når det kommer til sved, kontakt med jorden og sportsudstyr. For ikke at nævne risikoen for pletter på tøj eller maskiner. Men selvom makeup kan være en måde at føle sig godt tilpas og selvsikker på, er alle frie til at gøre, hvad der passer dem bedst: det vigtigste er at føle sig godt tilpas i sin egen krop, med eller uden makeup.

Mellem underholdt kritik og beundrende kommentarer illustrerer Jennifer Lopez' seneste video de modstridende opfattelser, internetbrugere har af influencere og berømtheder. Mens nogle ser det som "en overfladisk udseendekult", roser andre "en kvinde, der fuldt ud omfavner sit image og sin succes". Én ting er sikkert: JLo fortsætter med at skabe overskrifter – og generere opmærksomhed – uanset om hun har makeup på eller ej.