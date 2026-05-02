Den thailandske danser Lisa bærer et blondekostume og skaber furore

Fabienne Ba.
Den thailandske danser, rapper og skuespillerinde Lisa, medlem af den sydkoreanske K-pop pigegruppe BLACKPINK, behøver ikke en rød løber for at gøre sig bemærket. Med billedteksten "BadAngelchella" og to omhyggeligt udvalgte blondelooks udløste hun en byge af reaktioner på Instagram.

En legende, der siger alt

Lisa postede sin karrusel med en ét-ords billedtekst: "BadAngelchella", efterfulgt af en vingemoji. En direkte reference til Coachella - festivalen hun optrådte på i april 2026 - kombineret med den "bad angel"-persona, hun har dyrket siden sin solodebut. Ét ord, tre verdener: Lisas signatur i en nøddeskal.

En minikjole med blomsterprint og blonder

På det første billede har Lisa en sort blonde-minikjole med gennembrudte detaljer og blomstermotiver på. Kjolen er bevidst transparent og leger med lagdelingen mellem blonden og det, der ligger nedenunder. Hendes karakteristiske pandehår indrammer hendes ansigt, og hun har et "makeupfri" look – perlemorsskin, definerede øjenvipper og skinnende karamelbrune læber.

Et hvidt hæklet sæt og lårhøje støvler

Det andet look skifter gear: et hvidt hæklet sæt – matchende top og bund – parret med sorte lårhøje støvler. En lyserød taske og sorte negle fuldender et look, hvor kontrasten mellem den uberørte hvide farve i hæklingen og den mættede lyserøde farve i tilbehøret skaber en øjeblikkelig visuel effekt.

2,8 millioner likes og en strøm af kommentarer

Opslagets tal siger meget om Lisas indflydelse på sociale medier. 2,8 millioner likes, 93.700 delinger, 72.000 reposts og 13.700 kommentarer – statistikker, der overgår de fleste opslag fra globale kendisser. "Queen," skrev en fan. "Du er bedårende, sød, smuk, fantastisk, smuk, og bare åh gud," udbrød en anden på en lang og entusiastisk liste.

Lisa, et fremadstormende soloikon

Siden Lisa forlod YG Entertainment og startede sin solokarriere, har hun været involveret i adskillige samarbejder og optrædener, hvilket har cementeret sin status som et globalt ikon. Hun er til stede på Coachella 2026 og pryder regelmæssigt forsiderne af store modemagasiner, og har etableret en personlig æstetik, der blander K-pop-referencer, couture og vestlig dristighed. Denne "BadAngelchella"-karrusel er det seneste og mest succesfulde eksempel på dette.

Kort sagt, med 2,8 millioner likes og en fuldstændig opdigtet billedtekst bekræfter Lisa fra den sydkoreanske K-pop-pigegruppe BLACKPINK én ting: Hendes visuelle univers tilhører kun hende, og hele verden vil ind i det.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Skuespillerinden Bella Thornes "dristige" læderlook skaber røre

