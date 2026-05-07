Ved poolen fejrer denne wrestlingstjerne sin nye status som todobbelt mester.

WWE-bryderen Lola Vice, frisk fra sin dobbelte mesterskabssejr, nød en solrig pause ved en pool i Miami, mens hendes to mesterskabsbælter hvilede ved siden af hende. Et øjeblik af ren lykke, delt med hendes følgere, der siger meget om hendes rejse.

En nat der ændrede alt i Saint-Louis

Datoen er den 4. april 2026, og det er St. Louis, Missouri. Den aften var Lola Vice ikke til stede for at gøre op med numrene. I Stand & Deliver-ringen mødte hun Jacy Jayne, den regerende mester, og Kendal Grey i en eksplosiv triple threat-kamp. Og hun gik sejrrigt ud takket være sin karakteristiske spinning backfist, en færdighed, hun finpudsede i løbet af sine MMA-år.

Som 27-årig vandt Lola Vice sit første NXT Women's Championship nogensinde og afsluttede dermed en 137-dages regeringstid. Men historien slutter ikke der. Med denne sejr blev Lola Vice den første cubansk-amerikanske wrestler, der holdt titlen. En kilde til enorm stolthed for hende og et stærkt symbol for et helt samfund, der identificerer sig med hendes rejse.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Valerie Loureda (@lolavicewwe)

To bælter, én tankegang

Denne titelsejr kommer oven i en anden, hun sikrede sig lidt over et år tidligere. I februar 2025 vandt Lola Vice AAA Mixed Tag Team Championship sammen med sin partner Mr. Iguana, hvor hun besejrede Ethan Page og La Hiedra. I dag har hun to titler samtidig: en sjælden bedrift, der siger meget om hendes position i det nuværende WWE-landskab.

Et glædeligt øjeblik delt med sine fans

For at fejre begivenheden er der intet, der slår lidt solskin. Mesteren poserede ved poolen med sine to bælter fremhævet og delte disse billeder på sin Instagram-konto, som har over en million følgere. Reaktionen var øjeblikkelig: kommentarer strømmede ind, lige fra lykønskninger og beundrende emojis til mere personlige beskeder. Mange roste ikke kun mesteren, men også den strålende kvinde på billederne.

Mellem en historisk præstation og et øjeblik med ren glæde oplever Lola Vice et ekstraordinært år. Den første cubansk-amerikaner til at vinde NXT Women's Championship, en to gange aktiv mester, ansigtet udadtil for en ny generation ... og alt dette i en alder af kun 27 år. Én ting er sikkert: Hendes opstigning er kun lige begyndt, og vi har ikke hørt det sidste fra hende.