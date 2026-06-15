"Begge ser fantastiske ud": Naomi Watts deler et nyt bryllupsbillede

Fabienne Ba.
@naomiwatts / Instagram

Den britiske skuespillerinde og producer Naomi Watts dyrker et afslappet forhold til sit image. For at fejre treårsdagen for sit ægteskab med skuespilleren Billy Crudup delte hun et hidtil usete billede fra deres bryllupsceremoni i New York på Instagram. Et enkelt, ømt og dybt lysende øjebliksbillede – som straks udløste en byge af kommentarer.

En Oscar de la Renta-kjole i hvid blonde

På billedet poserer parret siddende på en træbænk udendørs. Naomi Watts har en enkel, flagrende hvid blondekjole fra Oscar de la Renta på. I hånden holder hun en buket hvide blomster bundet med et bånd.

Den amerikanske skuespiller Billy Crudup har et simpelt marineblåt jakkesæt på ved siden af hende. Skuespillerindens hoved hviler på hendes mands skulder, hans arm draperet over ryglænet på bænken. Alt i kompositionen udstråler ro. Billedteksten afspejler billedet perfekt: "Tillykke med fødselsdagen, min elskede ♥️." Intet følelsesladet afsnit, ingen detaljeret tidslinje - bare denne enkle sætning, som siger det hele.

Et diskret bryllup i hjertet af New York

Det pågældende bryllup, der blev fejret i juni 2023, var alt andet end en Hollywood-ceremoni. På det tidspunkt valgte parret at gifte sig i en retsbygning i New York uden nogen form for glimmer eller ceremoni. "Intet var planlagt; vi ville holde det meget simpelt. Jeg hentede endda blomsterne i en lille købmandsforretning på hjørnet," betroede Naomi Watts i et interview i januar 2024. Hun fortsatte: "Jeg pakkede dem ind i et gammelt bånd, jeg havde opbevaret i en skuffe. Ceremonien var meget hurtig. Vi ringede til et par venner i sidste øjeblik, og dem, der var i byen, sluttede sig til os. Det var virkelig varmt og smukt."

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Et opslag delt af Naomi Watts (@naomiwatts)

En anden ceremoni i Mexico i 2024

Et år efter deres diskrete bryllup i New York havde parret en anden fest, denne gang i Mexico, i juni 2024. En mere officiel ceremoni, organiseret af Naomi Watts' bror, fotografen Ben Watts, og omgivet af en kreds af nære venner.

"Begge er fantastiske": Internetbrugere er rørte

På det nye jubilæumsopslag er kommentarerne bemærkelsesværdigt enstemmige. "Begge to smukke," skrev en bruger. "Sikke et smukt eksempel på, hvordan kærligheden kommer på det helt rigtige tidspunkt," tilføjede en anden. Flere berømtheder deltog også i samtalen: Den amerikanske skuespillerinde og filmproducer Sharon Stone, den amerikanske skuespillerinde og tv-vært Niecy Nash-Betts og den amerikanske tv-personlighed Andy Cohen efterlod alle varme lykønskninger.

"Det er aldrig for sent, vel? Vi fandt hinanden sent i livet, og det er virkelig noget værdifuldt," betroede Naomi Watts i 2024. Tre år efter deres første "ja" fortsætter hun med at legemliggøre denne idé - den om en kærlighedshistorie, der udfolder sig i sit eget tempo, uden for konventionerne, og som er endnu smukkere af det.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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