Natalie Portman optræder med en rund mave på et hidtil usete billede

Fabienne Ba.
@natalieportman / Instagram

Den israelsk-amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Natalie Portman delte et glimt af sin nylige fødselsdagsfest med sine Instagram-følgere. Blandt de indfangede minder var der især ét billede, der fangede alles opmærksomhed: et billede af hendes babymave, mens hun venter på ankomsten af sit tredje barn.

En uge med fødselsdagsfejringer præget af taknemmelighed

Natalie Portman fejrede sin 45-års fødselsdag den 9. juni 2026. Få dage senere lagde hun et fotoalbum op på Instagram, der viste højdepunkter fra den særlige uge. Mens hun scrollede gennem billederne, opdagede hendes følgere måltider, kunstværker, landskaber og adskillige øjeblikke tilbragt i Italien, et land der tilsyneladende har fascineret Black Swan-stjernen. I billedteksten udtrykte Natalie Portman sin taknemmelighed og kaldte det "den bedste fødselsdagsuge nogensinde" og takkede sine kære og Italien for fejringen.

Et diskret billede viser hendes runde mave

Blandt de mange offentliggjorte fotos fangede ét billede især internetbrugernes opmærksomhed. Det viser Natalie Portman iført en New York Knicks-sweatshirt, hvilket antyder en graviditet, der allerede er langt fremme. Denne optræden kommer et par måneder efter annonceringen af hendes tredje graviditet. Skuespillerinden afslørede nyheden i april 2016 og har siden delt et par sjældne glimt af dette nye kapitel i sit liv. Langt fra den røde løber og de meget omtalte optrædener tilbyder dette foto et mere intimt øjeblik, omgivet af personlige minder.

Glædelige nyheder annonceret i foråret

Det var på siderne i Harper's Bazaar, at Natalie Portman officielt annoncerede sin graviditet. Hun delte sin glæde over at begive sig ud på dette nye eventyr med sin partner, Tanguy Destable. "Tanguy og jeg er begejstrede. Jeg er simpelthen meget taknemmelig. Jeg ved, det er et sandt privilegium og et mirakel," fortalte hun magasinet. Natalie Portman, der allerede er mor til to, talte også om den dyrebare natur af denne graviditet, som hun betragter som "sandsynligvis min sidste".

Et opslag der rørte hendes fans

Denne fotoserie udløste hurtigt adskillige reaktioner. Mange fans sendte Natalie Portman fødselsdagshilsner, mens andre var henrykte over at se hende stråle under graviditeten. Vant til at beskytte sit privatliv gav hun sine følgere et sødt glimt, præget af taknemmelighed og glæde.

Mens hun delte nogle minder fra sin 45-års fødselsdag, afslørede Natalie Portman også et ømt glimt af sin graviditet. Gennem dette hidtil usete billede af sin babymave fejrer skuespillerinden en tid, hun selv beskriver som "et privilegium", omgivet af sine kære og fyldt med glæden over snart at byde sit tredje barn velkommen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Rosie Huntington-Whiteley skiller sig bestemt ud i sine sommeroutfits.
Article suivant
Klædt i slikrosa hylder Reese Witherspoon en kultfigur

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Klædt i slikrosa hylder Reese Witherspoon en kultfigur

Den amerikanske skuespillerinde, producer og forretningskvinde Reese Witherspoon fejrede en af de mest ikoniske roller i sin karriere....

Rosie Huntington-Whiteley skiller sig bestemt ud i sine sommeroutfits.

Den britiske model og skuespillerinde Rosie Huntington-Whiteley delte en video, der viste flere af hendes sommerlooks, hvilket udløste...

Ester Expósito valgte en minimalistisk hvid kjole og vakte furore

Den spanske skuespillerinde Ester Expósito gjorde et varigt indtryk på Monte-Carlo Television Festival. Hun skilte sig ud i...

Malia Obama gjorde et slående indtryk i en stilfuld grå blazer.

Den amerikanske filmskaber Malia Obama, den ældste datter af den 44. amerikanske præsident Barack Obama og Michelle Robinson-Obama,...

Emily Ratajkowski skabte furore i en rød meshkjole

Den amerikanske model, skuespillerinde og forfatter Emily Ratajkowski har endnu engang vakt opmærksomhed på Instagram. Hun har delt...

Som 51-årig vender Eva Longoria hoveder i en glitrende kjole.

Den amerikanske skuespillerinde, instruktør og producer Eva Longoria vakte furore ved at fremvise et af sine smukkeste outfits:...