Natalie Portman optræder med en rund mave på et hidtil usete billede

Den israelsk-amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Natalie Portman delte et glimt af sin nylige fødselsdagsfest med sine Instagram-følgere. Blandt de indfangede minder var der især ét billede, der fangede alles opmærksomhed: et billede af hendes babymave, mens hun venter på ankomsten af sit tredje barn.

En uge med fødselsdagsfejringer præget af taknemmelighed

Natalie Portman fejrede sin 45-års fødselsdag den 9. juni 2026. Få dage senere lagde hun et fotoalbum op på Instagram, der viste højdepunkter fra den særlige uge. Mens hun scrollede gennem billederne, opdagede hendes følgere måltider, kunstværker, landskaber og adskillige øjeblikke tilbragt i Italien, et land der tilsyneladende har fascineret Black Swan-stjernen. I billedteksten udtrykte Natalie Portman sin taknemmelighed og kaldte det "den bedste fødselsdagsuge nogensinde" og takkede sine kære og Italien for fejringen.

Et diskret billede viser hendes runde mave

Blandt de mange offentliggjorte fotos fangede ét billede især internetbrugernes opmærksomhed. Det viser Natalie Portman iført en New York Knicks-sweatshirt, hvilket antyder en graviditet, der allerede er langt fremme. Denne optræden kommer et par måneder efter annonceringen af hendes tredje graviditet. Skuespillerinden afslørede nyheden i april 2016 og har siden delt et par sjældne glimt af dette nye kapitel i sit liv. Langt fra den røde løber og de meget omtalte optrædener tilbyder dette foto et mere intimt øjeblik, omgivet af personlige minder.

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Glædelige nyheder annonceret i foråret

Det var på siderne i Harper's Bazaar, at Natalie Portman officielt annoncerede sin graviditet. Hun delte sin glæde over at begive sig ud på dette nye eventyr med sin partner, Tanguy Destable. "Tanguy og jeg er begejstrede. Jeg er simpelthen meget taknemmelig. Jeg ved, det er et sandt privilegium og et mirakel," fortalte hun magasinet. Natalie Portman, der allerede er mor til to, talte også om den dyrebare natur af denne graviditet, som hun betragter som "sandsynligvis min sidste".

Et opslag der rørte hendes fans

Denne fotoserie udløste hurtigt adskillige reaktioner. Mange fans sendte Natalie Portman fødselsdagshilsner, mens andre var henrykte over at se hende stråle under graviditeten. Vant til at beskytte sit privatliv gav hun sine følgere et sødt glimt, præget af taknemmelighed og glæde.

Mens hun delte nogle minder fra sin 45-års fødselsdag, afslørede Natalie Portman også et ømt glimt af sin graviditet. Gennem dette hidtil usete billede af sin babymave fejrer skuespillerinden en tid, hun selv beskriver som "et privilegium", omgivet af sine kære og fyldt med glæden over snart at byde sit tredje barn velkommen.