Skuespillerinden Jessica Chastains nye korte frisure, som 49-årig, skaber røre.

Den amerikanske skuespillerinde og producer Jessica Chastain, kendt i årevis for sit lange, bølgede røde hår, overraskede alle den 18. april 2026. Hun ankom til den røde løber ved Breakthrough Prize-prisen med en radikalt kortere klipning, der straks tiltrak alles opmærksomhed.

En ren plads ved Breakthrough Prize

Det var ved Breakthrough Prize-ceremonien i Santa Monica i 2026, at Jessica Chastain afslørede sit nye look: en kort bob, der slutter lige over hagen, stylet med en meget defineret sideskilning. Den skarpe bob med kobberfarvede highlights og gemt bag det ene øre indrammede hendes ansigt med en moderne og præcis finish, en skarp kontrast til hendes sædvanlige bølgede lokker.

Oscar de la Renta-kjolen afspejler snittet

Jessica Chastain kombinerede dette nye snit med en stropløs kjole udsmykket med mønstre og en frynset kant, hvilket gjorde frisuren virkelig i centrum. En diamantchoker fuldendte looket, uden øreringe – hvilket lod den nye frisure være i fokus.

"Choppity chop" bekræftet på Instagram

Dagen efter delte skuespillerinden optagelser bag kulisserne af sin forvandling på Instagram i en før-og-efter-video instrueret af hendes hårstylist Renato Campora med den enkle tekst: "Choppity chop." Hendes venner var hurtige til at reagere, inklusive den amerikanske sangerinde og sangskriver Julianne Hough, der bød hende velkommen til "bob-livet".

En skuespillerinde, der stoler på sine instinkter

Jessica Chastain har altid været fortaler for en vis frihed fra trends: "Jeg er ikke rigtig opmærksom på modetrends. Hvis jeg kan lide en trend, bærer jeg den uden at spekulere på, om det er tilladt," siger hun. En filosofi, der tydeligvis også gælder for hendes hår – og en der klæder hende perfekt.

Skuespillerinden Jessica Chastain har tidligere indrømmet at have "fantasier" om at farve sit hår hvidt og nævnte den britiske skuespillerinde og producer Tilda Swinton som inspiration. Nu hvor hun har taget springet med en kort bob, er der spekulationer om...