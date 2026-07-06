Emily Ratajkowski skabte furore i en rød meshkjole

Den amerikanske model, skuespillerinde og forfatter Emily Ratajkowski har endnu engang vakt opmærksomhed på Instagram. Hun har delt adskillige billeder og videoer, hvor hun optræder iført en rød fiskenetkjole.

Emily Ratajkowski valgte en spektakulær rød kjole

Emily Ratajkowski delte for nylig en karrusel på Instagram med en lang, lysrød meshkjole med lange ærmer og åben ryg. Silhuetten afspejler perfekt hendes signaturstil. For at fuldende looket bar hun sit brune hår løst og valgte et lysende makeup-look, fremhævet af nude pink læber.

En lille skræk fanget på video

En af de videoerne, der er blevet lagt ud, viser et uventet øjeblik. Mens hun poserede foran et solrigt landskab, var Emily Ratajkowski tæt på at miste balancen. Heldigvis genvandt hun hurtigt fodfæste ved at gribe fat i et rækværk. Dette mindre uheld forhindrede ikke internetbrugere i at fokusere på hendes udseende, som tiltrak sig betydelig opmærksomhed.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af offbrand (@sekhencal)

Internetbrugere er charmerede

Opslaget strømmede hurtigt af entusiastiske kommentarer. Mange fans roste Emily Ratajkowskis skønhed og elegancen i hendes outfit. Inden for få timer efter at være blevet lagt op, havde karrusellen allerede opnået næsten 300.000 likes. Emily Ratajkowski er meget aktiv på sociale medier og deler regelmæssigt sit look og hverdagsøjeblikke, til stor glæde for sine følgere.

Med sit smarte og elegante look skabte Emily Ratajkowski endnu engang furore på Instagram. Hendes røde meshkjole tryllebandt hendes fans, som hurtigt udtrykte deres beundring i kommentarerne.