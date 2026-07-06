Rosie Huntington-Whiteley skiller sig bestemt ud i sine sommeroutfits.

Den britiske model og skuespillerinde Rosie Huntington-Whiteley delte en video, der viste flere af hendes sommerlooks, hvilket udløste adskillige entusiastiske reaktioner.

En serie looks af ViX Paula Hermanny

Rosie Huntington-Whiteley har lagt en video op på Instagram, lavet i samarbejde med mærket ViX Paula Hermanny. I videoen optræder hun i flere todelte outfits fra mærket. Hvert look fremhæver hendes naturlige elegance og stilsans, kvaliteter der har været med til at gøre hende til en af de mest fulgte skikkelser inden for mode. Med denne nye video fejrer Rosie Huntington-Whiteley det varmere vejrs ankomst gennem en række sommerlige looks.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Rosie HW (@rosiehw)

Et opslag der sætter brand i de sociale medier

Videoen fangede hurtigt internetbrugernes opmærksomhed. De begejstrede kommentarer under hendes opslag vidner om den entusiasme, den skaber blandt hendes fans. Mange af dem reagerede i kommentarerne og overøste hende med komplimenter. Denne samling blev også delt flittigt på sociale medier, hvilket yderligere bekræftede den britiske sangerindes indflydelse i hendes fællesskab.

Rosie Huntington-Whiteley har endnu engang vakt opsigt med denne samling af sommeroutfits, der er delt på Instagram. Med en blanding af elegance og en solkysset stemning bekræfter hun sin status som modeikon og fortsætter med at tryllebinde sine følgere med hver optræden.