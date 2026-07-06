Malia Obama gjorde et slående indtryk i en stilfuld grå blazer.

Den amerikanske filmskaber Malia Obama, den ældste datter af den 44. amerikanske præsident Barack Obama og Michelle Robinson-Obama, gjorde for nylig en sjælden offentlig optræden i Chicago. Hun deltog i indvielsen af Obama Presidential Center sammen med sin søster Sasha og sine forældre, Barack og Michelle Obama.

Et elegant og minimalistisk gråt sæt

Begivenheden markerede den officielle åbning af Obama Presidential Center, et betydningsfuldt øjeblik for Obama-familien. Til denne udflugt valgte Malia Obama en lysegrå blazer med dyb V-hals, kombineret med en mørkegrå miniskørt. Hun fuldendte sit look med matchende pumps med spids snude, hvilket skabte et særligt elegant monokromatisk ensemble.

På skønhedsfronten lod Malia Obama sine lange, kobberfarvede fletninger indramme sit ansigt, stylet med en midterskilning. Et look, der var både moderne og afslappet, tro mod hendes signaturstil. Hendes søster Sasha valgte derimod en hvid off-shoulder-kjole, med bælte i taljen og store øreringe.

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En karriere bag kameraet, der fortsætter

I flere år har Malia Obama dedikeret sig til filmskabelse. I januar 2024 præsenterede hun "The Heart" på Sundance Film Festival. Kortfilmen følger en mand, der kæmper med tabet af sin mor, og udforsker temaer som tabte genstande, ensomhed, tilgivelse og fortrydelse. Filmen blev efterfølgende vist på Deauville American Film Festival, hvor den modtog den første Young Spirit Award i festivalens historie. Gennem sine projekter skaber Barack og Michelle Obamas ældste datter gradvist sin egen kunstneriske vej, langt fra rampelyset, der fulgte hendes barndom i Det Hvide Hus.

Malia Obama, der sjældent ses ved offentlige begivenheder, gjorde et slående indtryk ved indvielsen af Obama Presidential Center. Med sit sofistikerede grå outfit og underspillede tilstedeværelse bekræftede hun sin forkærlighed for elegante silhuetter, mens hun fortsatte sin karriere i filmbranchen, langt fra mediehysteriet.