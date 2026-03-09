Iført en korsetkjole genfortolker denne sydafrikanske sangerinde et ikonisk modesymbol

Léa Michel
Screen « Tyla - PUSH 2 START (Official Music Video) » / YouTube

Tyla, den fremadstormende sydafrikanske sangerinde, fangede for nylig opmærksomheden ved Paris Fashion Week ved dristigt at genopleve et legendarisk modesymbol.

I en konisk korsetkjole, en klar hyldest til Gaultier

Ved Jean-Paul Gaultiers efterår/vinter 2026/2027-show gjorde Tyla en slående entré på forreste række iført husets ikoniske sorte korsetkjole. Dette strukturerede og skulpturelle valg strakte hendes talje ind og skabte en ikonisk timeglassilhuet, mens den cirkulære satin-nederdel, der svajede ned under knæene, tilføjede flydende og volumen. Kombineret med spidse sorte pumps, en hvid blondechoker og delikate smykker blandede dette outfit retro-elegance med chic modernitet.

En hyldest til ikonerne fra 90'erne

Dette korset er en direkte hyldest til Madonna, der udødeliggjorde designet i 90'erne under Jean-Paul Gaultier-æraen. Tyla, tro mod sin dramatiske stil, opdaterede dette ikoniske look ved at tilføje sit eget personlige præg: løst, bølget hår, glødende hud og skinnende læber for at modvirke den overordnede arkitektoniske kraft. På den røde løber tog hun endda en vintage-selfie med en Blackberry, hvilket forstærkede den trendy retro-vibe.

Med sin koniske korsetkjole fra Jean-Paul Gaultier demonstrerer Tyla sit mesterskab i kunsten at genfortolke modeikoner, samtidig med at hun fremhæver sin flamboyante personlighed. Dette parisiske look, et sted mellem Madonna-agtig nostalgi og sydafrikansk avantgarde, varsler en sæson, hvor det koniske korset lover at regere suverænt igen på de røde løbere verden over.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
