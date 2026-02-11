Meghan Markle omfavner det retro "Old Hollywood"-look med en spektakulær kjole og kappe

Meghan Markle gjorde for nylig en slående optræden ved et velgørenhedsarrangement i Los Angeles, hvor hun overraskede alle med et særligt sofistikeret look. I modsætning til sin sædvanlige minimalistiske stil valgte hun en retro-silhuet, der minder om de store skuespillerinder fra Hollywoods guldalder.

En sjælden optræden på den røde løber

Meghan Markle har holdt lav profil, siden hun trækker sig tilbage fra sine kongelige pligter, og deltager sjældent i højprofilerede begivenheder. Den 7. februar gik hun dog på den røde løber ved Fifteen Percent Pledge-gallaen, der blev afholdt i Paramount Studios i Los Angeles, uden sin mand, prins Harry. Hendes tilstedeværelse blev rost lige så meget som hendes valg af påklædning.

Et outfit inspireret af klassisk film.

Til denne aften dedikeret til mangfoldighed valgte den tidligere skuespillerinde en lang elfenbensfarvet kjole med en tætsiddende overdel, der skabte en skulpturel silhuet. En sort kant fremhævede den hjerteformede halsudskæring og tilføjede en raffineret kontrast. Over den bar hun en lang, sort kappe, der flagrede elegant ned langs armene og efterlod hendes skuldre bare. Looket blev fuldendt med sorte sandaler, smykker i barokstil og upåklagelig makeup. Resultatet? En teatralsk charme, inspireret af den klassiske filmverden, uden at være overdrevet.

En stil, der genfortolker Hollywoods konventioner

Meghan Markles stil hylder en æra, hvor ikoniske figurer som Marilyn Monroe og Audrey Hepburn definerede en slående æstetik: lange kjoler, strukturerede stoffer og dristige accessories. Denne trend, der regelmæssigt dukker op på den røde løber, har fundet et mere moderne udtryk her. Ved at vælge rene linjer og en sort og elfenbensfarvet kontrast fremkalder hertuginden succesfuldt denne guldalder, samtidig med at hun forbliver tro mod sin smag for underspillet elegance og omhyggeligt udvalgte outfits.

I sidste ende markerer dette valg af tøj et vendepunkt i Meghan Markles offentlige optrædener, som ofte har været præget af diskretion. Her hævder hun sin rolle som en offentlig person ved at vælge et outfit, der skiller sig ud, ikke overdrevent, men bevidst. Et stærkt budskab om stilens kraft: kraften til at fortælle en historie, til at fange opmærksomhed, samtidig med at man mestrer koderne. En tilbagevenden til teatralsk raffinement, 2026-stil.