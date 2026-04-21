Med denne kjole med metalliske detaljer skaber skuespillerinden Eva Longoria et mindeværdigt look

Til åbningen af de nye David Geffen-gallerier på LACMA i Los Angeles valgte Eva Longoria et look, der helt sikkert vakte opsigt. Hendes glitrende, metallisk farvede kjole gjorde et varigt indtryk den aften.

En historisk aften for LACMA

Den 16. april 2026 fejrede Los Angeles County Museum of Art (LACMA) åbningen af sine nye David Geffen Galleries, et projekt til næsten 724 millioner dollars, der blev færdiggjort efter seks års byggeri.

Til lejligheden var en række berømtheder samlet, herunder den græsk-amerikanske skuespiller, instruktør, manuskriptforfatter og filmproducer Tom Hanks og den græsk-amerikanske skuespillerinde, producer og sangerinde Rita Wilson, den amerikanske skuespillerinde og filmproducer Sharon Stone, den amerikanske forretningskvinde Paris Hilton, den tysk-amerikanske model og tv-personlighed Heidi Klum, den amerikanske pianist og sangerinde-sangskriver Alicia Keys, og den amerikanske instruktør, producer og manuskriptforfatter George Lucas. Alt dette fandt sted med kunst og elegance som baggrund i de nyrenoverede museumslokaler.

En lilla pailletteret kjole, der fangede alt lyset

Eva Longoria valgte en stropløs kjole, der var helt broderet med lilla pailletter, og den flossede kant strakte sig ned til gulvet. Den pailletbesatte halsudskæring flød problemfrit ned langs overdelen og ned i nederdelen, hvilket skabte en lysende 360-graders silhuet. Observatører mente, at looket ville passe perfekt ind på den røde løber ved filmfestivalen i Cannes, givet dets blændende glans.

Skuespillerinden fuldendte sit outfit med en diamanthalskæde, der dannede en glitrende krave om halsen, og karamelfarvede plateausko, der afslørede en rød pedicure. Hendes makeup var bevidst underspillet – naturlig blush, lyserøde læber og røget eyeliner – for at lade outfittet indtage en central plads.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Fashion & Pop Culture✨ Kruto Media (@krutomedia)

Et sted fuld af betydning for Eva Longoria

LACMA har en særlig plads for Eva Longoria: det var der, hun mødte sin mand, José Bastón, i 2013. Parret forbereder sig på at fejre deres tiårige bryllupsdag den 21. maj. José Bastón var ved hendes side om aftenen, klædt i et sort jakkesæt over en hvid skjorte med sølvknapper og en butterfly.

Eva Longoria er langt fra begrænset til den røde løber, men arbejder i øjeblikket på at producere og instruere en Netflix-komedie med titlen "The Fifth Wheel". Dette projekt bekræfter, at skuespillerinden påtager sig en række forskellige roller – og mindeværdige udseender.