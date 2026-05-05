Model Heidi Klum tryllebinder verden med denne statueriske kjole

Der var kjoler, couture-kreationer og spektakulære smykker. Og så var der Heidi Klum, som ikke længere var Heidi Klum, men en græsk marmorstatue, der var blevet levende på trapperne til Metropolitan Museum of Art. Et øjeblik fra "en anden dimension".

Halloween-dronningen optræder ved Met Gala

Den tysk-amerikanske model, tv-personlighed og skuespillerinde Heidi Klum er kendt for sine spektakulære Halloween-kostumer – hvert år går hendes forvandlinger viralt. Til Met Gala i 2026 og dens "Kostumekunst"-tema anvendte hun den samme filosofi: at gå hele vejen, ikke gøre noget halvvejs og forvandle sin krop til et komplet kunstværk.

Kreationen var af Mike Marino, en Oscar-vindende makeupartist og Heidi Klums faste samarbejdspartner på hendes Halloween-looks. "Han forvandlede stoffet til skulptur og manipulerede latex og spandex med ekstraordinær præcision for at efterligne stilheden, delikatessen og illusionen af skulptureret marmor," forklarede Heidi Klum på Instagram.

En græsk skulptur bragt tilbage til livet

Looket var inspireret af klassiske skulpturer som Raffaele Montis "Den tilslørede Vestalske Jomfru". Dækket fra top til tå i latex og kridtgrå kropsmaling, der efterlignede patineret marmor, bar Heidi Klum en draperet "kjole", en blomsterkrone og sandaler – hvilket fuldendte en perfekt sammenhængende græsk-antik fantasi. Ansigtsproteser skabte illusionen af et stenslør, der dækkede hendes ansigt, og en blomsterkrone fuldendte dette museumsgudinde-udseende.

Uigenkendelig, og det var målet

På sociale medier var reaktionen øjeblikkelig og enstemmig. Fans kommenterede på X (tidligere Twitter) som svar på et Variety-opslag: "KUNST. Hun forstod budskabet." En viral kommentar opsummerede det perfekt: "Jeg genkender Heidi Klum i proteser bedre end jeg genkender den rigtige Heidi Klum." Andre skrev blot: "Hun er den eneste, der virkelig forstod temaet," eller "En skulptur i bevægelse? Okay. Det er KUNST."

På Instagram kommenterede Heidi Klum entusiastisk på sit eget look: "Jeg elsker mode, jeg elsker kunst, og jeg elsker det især, når de to mødes." En udtalelse, der bedre end nogen kritisk kommentar opsummerede den ånd, hvormed hun gik til Met Gala i 2026 – ikke som en "stjerneoptræden", men som en fuldgyldig kunstnerisk præstation.

Tom Kaulitz, offer for Medusa

Hendes mand, den tyske multiinstrumentalist og komponist Tom Kaulitz, ledsagede hende på den røde løber – klædt ud som et af Medusas ofre: en stenfigur. Dette var en reference til hendes Halloween 2025-kostume, hvor Heidi Klum forvandlede sig til Medusa med skællede hudproteser, animatroniske slanger i håret og lysegrønne kontaktlinser. Den fortællende tråd, der forbinder græsk mytologi og marmor, var dermed fuldendt.

Kort sagt, Heidi Klum forvandlede Met Gala til et levende museum. Hun er den eneste, der behandler hver eneste røde løber som en total forvandlingsforestilling. Og den aften var hun i sandhed den eneste, der rent faktisk blev – i sandhed – et kunstværk.