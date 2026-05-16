"Hun ligner en goth": Lady Gagas seneste look er kontroversielt

Til premieren på sin nye liveoptræden "MAYHEM Requiem" på The Grove i Los Angeles valgte den amerikanske sangerinde, sangskriver, producer og skuespillerinde Lady Gaga en kjole, der blandede flamenco og gotisk æstetik. En optræden, der bestemt ikke gik ubemærket hen online.

En kjole et sted mellem flamenco og gotisk.

Lady Gaga valgte en rød og sort blondekjole, hvis silhuet direkte fremkaldte traditionel flamenco-dragt, men genfortolket i et markant mørkere register. Kontrasten mellem de to nuancer, kombineret med blondens indviklede gennemsigtighed, satte straks den dramatiske tone i hendes udseende. Den iberiske inspiration strakte sig til hendes accessories, med en sort vifte i hånden, et symbolsk element i flamencokulturen.

Hvor spansk folklore normalt spiller på strålende farver, lænede Lady Gaga sig bevidst op ad en "mørk" atmosfære, tro mod det visuelle univers, hun udviklede omkring albummet "MAYHEM".

En skønhedsforvandling i perfekt harmoni

Frisuren spillede en afgørende rolle i det overordnede look. Sort hår, omhyggeligt stylet og struktureret på begge sider af ansigtet, dannede et rent geometrisk mønster, der minder om traditionel flamenco, hvor frisurer typisk er meget strenge. Denne tilgang til hår står i skarp kontrast til de mere "ekstravagante" eksperimenter, som Lady Gaga har vænnet sit publikum til.

Makeuppen fulgte den samme logik med kontrolleret intensitet. Den klare røde læbestift, valgt for at afspejle kjolen, definerede silhuetten, samtidig med at den interagerede med blonderne. Dette bevidste valg forstærkede den teatralske dimension af hele looket.

En optræden relateret til "MAYHEM Requiem"

Dette outfit blev ikke valgt tilfældigt. Lady Gaga gik på den røde løber i The Grove til premieren på "MAYHEM Requiem", hendes nye liveoptræden filmet eksklusivt til Apple Music. Denne særlige begivenhed, der streames online, genoptager numre fra hendes seneste album i en unik iscenesættelse, udtænkt som en enestående optræden.

Det look, der blev båret ved premieren, er derfor i overensstemmelse med projektets visuelle kontinuitet. Kjolens dramatiske dimension, viften, den iøjnefaldende makeup: alle disse elementer udvider den kunstneriske vision i "MAYHEM" og forbereder publikum på æstetikken i den filmede forestilling.

En meget blandet modtagelse på Instagram

Det var på de sociale medier, at optrædenen for alvor startede debatten. Under opslag, der fremviste Lady Gagas look, steg antallet af kommentarer, hvilket afslørede to ret klare lejre.

Blandt hendes fans roste mange onlinekommentatorer sangerindens scenetilstedeværelse med reaktioner som "storslået" eller "sikke en tilstedeværelse!". For dem fungerer den flamenco-gotiske kombination som en demonstration af æstetisk kraft.

Andre protesterede dog mod den "for åbenlyse" inspiration. Især én kommentar, "Hun ligner en goth", krystalliserede noget af kritikken, hvor nogle internetbrugere mente, at Lady Gaga afveg fra sin sædvanlige stil eller vurderede tilgangen som "for tunghændet".

Ud over personlige præferencer – fordi alle har ret til deres egen smag – er det vigtigt at huske, at intet udseende, ingen krop og ingen måde at klæde sig på bør bruges som påskud til at dømme eller angribe. Kvinder er, ligesom alle andre, frie til at klæde sig, som de vil, uden at skulle tilpasse sig de forventninger eller standarder, som andres blik pålægger.

Et look, der er tro mod sangerens modetradition

Fra starten har Lady Gaga bygget sin modeidentitet på dristige valg, der bevidst udfordrer forventningerne. Valget af en flamenco-gotisk æstetik til udgivelsen af "MAYHEM Requiem" er i sidste ende i overensstemmelse med denne tilgang: en silhuet udtænkt som et statement, der prioriterer visuel effekt frem for at søge konsensus.

Med sin rød-sorte blondekjole og sorte vifte forvandlede Lady Gaga premieren på "MAYHEM Requiem" til et sandt modeøjeblik, et sted mellem flamenco og gotisk fantasy. De kontrasterende reaktioner på Instagram bekræfter sangerindens unikke plads i popkulturen: en kunstners hver optræden fortsætter med at vække diskussion, langt ud over blot tøj.