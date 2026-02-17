"Du bliver aldrig hende": Sammenlignet med Amy Winehouse reagerer denne sangerinde på angrebene

Den britiske sangerinde og sangskriver Raye, der ofte sammenlignes med den britiske sangerinde Amy Winehouse, har besluttet at tage disse sammenligninger og det onlinehad, der følger med, direkte op. I et nyligt interview bekræfter hun sin beundring for Camden-legenden, samtidig med at hun gentager, at Amy er og vil forblive "uerstattelig og uefterlignelig".

En "arving" på trods af sig selv

Siden sin berømmelse er Raye regelmæssigt blevet præsenteret som en slags efterfølger til Amy Winehouse, da deres musikalske verdener trækker på de samme kilder af jazz, soul og retro-indflydelser. Hun forklarer, at hun "lever og ånder" de samme påvirkninger og nævner ikoner som den amerikanske blues-, jazz- og gospelsangerinde og pianist Dinah Washington, den amerikanske jazzsangerinde Ella Fitzgerald og den amerikanske jazzsangerinde Sarah Vaughan, der nærer hendes skrive- og sangstil.

Raye nægter dog at få en krone, der ikke tilhører hende. Hun insisterer på, at det, Amy Winehouse har opnået, forbliver unikt, og understreger, at ingen kunstner, inklusive hende selv, nogensinde vil være i stand til at "gøre, hvad hun gjorde".

"Du bliver aldrig hende": volden på sociale medier

Bag de smigrende sammenligninger gemmer sig en langt mørkere virkelighed: den cybermobning, Raye har udholdt, siden hendes karriere tog fart globalt. Hun beretter om brutaliteten i de beskeder, hun modtager, hvor nogle internetbrugere slynger sætninger efter hende som: "Du bliver aldrig hende. Du er en absolut fiasko. Du afskyr mig for overhovedet at tro, at du kunne være noget som hende." Det, der rammer hende mest, er den tragiske ironi i dette had, ofte udtrykt i forsvaret af Amy Winehouse. Ifølge Raye gentager de, der hævder at beskytte hendes minde, netop den medie- og offentlige grusomhed, der bidrog til at knuse det britiske ikon i 2000'erne.

Et smertefuldt spejl med Amy Winehouse

Uden at placere sig selv som Amys ligemand eller "dobbeltgænger", erkender Raye, at hun oplever et ekko mellem det had, hun står over for, og det, der ramte "Back to Black"-sangerinden. Hun præciserer, at hun ikke har oplevet "engang en hundrededel" af, hvad Amy udholdt, men indrømmer, at atmosfæren af chikane og konstant overvågning minder hende om visse aspekter af det.

Raye går endnu videre ved at pege på den potentielle rolle, som denne vold spillede i Amy Winehouses tragiske afslutning, da hun døde i en alder af 27 år i 2011. Efter hans mening ville kunstneren, hvis hun ikke var blevet så forfulgt, dømt og ydmyget af medierne og offentligheden, "sandsynligvis stadig være her i dag".

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af RAYE 🇬🇧🇨🇭🇬🇭 (@raye)

En appel om kunstneres mentale sundhed

Gennem dette vidnesbyrd søger Raye ikke så meget at beklage sig, som hun ønsker at øge bevidstheden om kunstneres skrøbelighed, når de udsættes for konstant pres. Hun minder os om, at enhver musiker bag rampelyset forbliver en sårbar person, hvis ligevægt kan blive dybtgående påvirket af fornærmelser, hån og ubarmhjertige sammenligninger.

Hendes budskab lyder som en advarsel: at forgude en legende bør aldrig bruges som et påskud til at nedbryde dem, der følger i deres fodspor. Ved at nægte at "blive" Amy Winehouse, mens hun stadig hylder hende, hævder Raye sin ret til at eksistere for den, hun er, uden at skulle bære en arv, der er for tung for én person.

Raye sætter et ansigt på den hverdagslige vold på sociale medier og viser, hvordan beundring for et ikon kan forvandles til et våben mod andre kunstnere. Ved at minde os om, at Amy Winehouse er uefterlignelig, inviterer hun primært offentligheden til at ændre deres perspektiv: at fejre arven uden at kræve efterligninger, og at beskytte den mentale sundhed hos dem, der hver dag afslører deres sårbarheder gennem musik.