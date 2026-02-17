Denne influencer gik ind for et "traditionelt" bryllup, indtil hun oplevede en større familieprøve.

Den amerikanske influencer Estee Williams, kendt for at have bygget sin popularitet på "tradwives"-bevægelsen, der går ind for traditionelt ægteskab, har til en vis grad revideret sine prioriteter efter en "ødelæggende familiekrise" relateret til helbredet for hendes datter Estelle, der blev født i september 2025 med en alvorlig hjertefejl.

Oprindelse i "tradwife"-bevægelsen

Estee Williams blev berømt på TikTok og Instagram og samlede over 300.000 følgere ved at promovere en "tradwife"-livsstil: en hjemmegående kone, der var økonomisk afhængig af sin mand, Conner, og som tilbød råd som at "forkæle" sig selv, inden hun kom hjem fra arbejde. Allerede i 2022 definerede hun udtrykket som "en kvinde, der påtager sig en ultratraditionel rolle i ægteskabet, centreret omkring hjemmet." Dette virale og kontroversielle indhold drev hendes digitale karriere fremad.

En ændring annonceret før fødslen

I april 2025, gravid med sit første barn, annoncerede Estee Williams et "redaktionelt skift": færre "tradwife"-indlæg, mere indhold om babyforberedelser. I et interview med People beskrev hun dette som "en bevidst beslutning om at fokusere på sin familie" uden at forudse den kommende storm.

Estelles sygdom: et transformerende chok

Estelle blev født den 5. september 2025 med en ventrikelseptumdefekt (VSD), et hul i hjertet. Åben operation var planlagt til 11 uger, men lægerne opdagede en meget større anomali - tre centimeter. Operationen var kompliceret: fire hjerteoperationer, to hjertestop (en af dem varede en time), og Estelle blev sat på ECMO og forsynet med et Berlin Heart, en vital ekstern anordning, mens hun ventede på en hjertetransplantation. Som fem måneder gammel forblev hun indlagt med sine forældre ved sin seng.

Mod en ny mission: at øge bevidstheden og fremme organdonation

Denne prøvelse har dybt påvirket Estee Williams, som nu deler Estelles medicinske rejse for at øge bevidstheden om medfødte hjertefejl (1 ud af 100 fødsler) og sjældenheden af pædiatriske hjertetransplantationer (120-150 om året i USA). Langt fra at tilbyde husråd har hendes beretning for nylig fået et pædagogisk fokus: "Dette er ikke kun for Estelle, men for alle de børn, der venter på et hjertemirakel." Hun beskriver en blanding af frygt og taknemmelighed, tættere på døden og tro end nogensinde før.

Estee Williams' familiekrise illustrerer, hvordan den idealiserede "traditionskvinde" (midlertidigt) kan smuldre i lyset af en medicinsk nødsituation, hvilket får hende til at omdirigere sin platform mod empati og konkret handling for organdonation. Hendes rejse tjener som en påmindelse om, at familien i sin rå virkelighed overskrider "virale trends".