"Jeg følte mig mindre som en kvinde": Denne stjerne bryder tabuet om infertilitet

Elizabeth Banks har valgt at tale om et emne, der stadig alt for ofte er indhyllet i tavshed: infertilitet. I en nylig TikTok-video som en del af en podcast taler den amerikanske skuespillerinde, producer, instruktør og manuskriptforfatter åbent om den skam og skyld, hun længe har følt.

En sjælden kommentar om et intimt emne

Elizabeth Banks, kendt for sine filmroller, især i "Hunger Games"-sagaen, har besluttet at tale offentligt om en personlig kamp: sin infertilitet. På TikTok forklarer hun, at hun aldrig har været gravid og længe har søgt at forstå hvorfor. Skuespillerinden udtaler, at hun er blandt de kvinder, der står over for det, der kaldes "uforklarlig" infertilitet.

Hun forklarer, at hun producerede æg og embryoner, men at embryonerne ikke satte sig fast. Hun beskriver med enkle vendinger følelsen af at have en "brudt livmoder", en sætning hun siger, hun brugte til at forklare situationen til sine børn. Ved at dele denne oplevelse kaster Elizabeth Banks lys over en virkelighed, som mange kvinder står over for, men som stadig sjældent diskuteres offentligt.

"Jeg følte mig mindre som en kvinde."

Ud over det medicinske aspekt er det den symbolske vægt af infertilitet, som skuespillerinden fordømmer. Elizabeth Banks forklarer, at hun følte "en dyb skam" såvel som en følelse af ufuldstændighed. Med hendes egne ord kan det at være i stand til at blive gravid i et samfund, hvor moderskab ofte forbindes med selve definitionen af femininitet, få en til at føle sig "mindre kvinde". Hun understreger, at dette sociale pres tynger kvinder særligt meget, hvis værdi nogle gange stadig er knyttet til deres evne til at formere sig. Denne refleksion går ud over hendes personlige erfaring. Den sætter spørgsmålstegn ved kulturelle normer og de vedvarende forventninger omkring moderrollen.

En virkelighed, der påvirker millioner af mennesker

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) offentliggjorde et estimat i 2023, der viste, at en ud af seks personer på verdensplan vil opleve infertilitet i løbet af deres reproduktive levetid. Dette repræsenterer cirka 17,5 % af den voksne befolkning. Disse tal tjener som en påmindelse om, at infertilitet hverken er sjælden eller marginal. Det rammer par fra alle samfundslag og kan have flere årsager – medicinske, hormonelle, genetiske eller uforklarlige.

Forskning rapporteret af National Geographic fremhæver også, at fertiliteten falder med alderen. Ved 30-års alderen anslås den gennemsnitlige sandsynlighed for at blive gravid inden for et år til at være omkring 75 %, mens den ved 35 falder til omkring 66 %, selvom mange individuelle faktorer spiller ind.

Mellem skyld og mangel på information

Elizabeth Banks understreger et andet punkt: manglen på klar og tilgængelig information om kvinders reproduktive sundhed. Hun beskriver en rejse præget af "medicinske gråzoner" og en "følelse af at blive misforstået". Hun fremhæver også eksistensen af en dobbeltmoral. Selvom infertilitet også kan påvirke mænd, forbliver det sociale og symbolske pres, der lægges på kvinder, tydeligt.

Presset for at blive mor, som stadig er meget til stede, kan forstærke skyldfølelse og psykisk stress. Ved at tale åbent om sine oplevelser hjælper skuespillerinden med at normalisere disse diskussioner og mindske den følelse af isolation, som de berørte kan føle.

At sige fra for at lindre skam

Elizabeth Banks, der nu er mor takket være rugemoderskab, forklarer, at hun måtte sørge over tabet af sin graviditet, før hun kunne overveje andre veje til forældreskab. Hun beskriver denne proces som "et tab at acceptere", et "betydeligt følelsesmæssigt skridt". Hendes historie er en del af en bredere bevægelse af offentlige personer, der vælger at dele deres fertilitetsproblemer.

Denne synlighed åbner op for dialog om et emne, der længe har været anset for at være tabu. Ved at sige, at hun "følte sig mindre som en kvinde", søger Elizabeth Banks ikke at forstærke denne idé, men snarere at dekonstruere den. Hendes budskab er klart: at være kvinde handler ikke blot om den biologiske evne til at få et barn.

Ved at bryde tavsheden omkring sin infertilitet giver Elizabeth Banks stemme til en intim oplevelse, der deles af millioner. Hendes historie minder os om, at moderskab ikke definerer en kvindes værd, og at infertilitet aldrig bør være en kilde til skam. Ved at tale ud hjælper hun med at ændre holdninger og opmuntrer til større empati, information og forståelse af en virkelighed, der stadig alt for ofte fortiees.