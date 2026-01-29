Search here...

Denne model er mistænkt for at have gennemgået kosmetisk kirurgi, men reagerer bestemt.

Léa Michel
@ameliagray/Instagram

Amelia Gray, model og datter af den amerikanske skuespillerinde Lisa Rinna, blev for nylig beskyldt for flere plastikkirurgiske operationer af en kosmetisk kirurg på Instagram. Hun reagerede bestemt og forsvarede sin ærlighed omkring sine kropsvalg.

Rygter næret af et viralt opslag

Den 28. januar 2026 offentliggjorde indholdsskaberen Molly Bailey en karrusel med før-og-efter-billeder af Amelia Gray, hvori hun beskyldte hende for at have fået kind- og læbefyld, fjernet mundfedt, fået foretaget næsekorrektioner, fået foretaget kæbefyld og fået foretaget Botox-indsprøjtninger før hun fyldte 25. Bailey satiriserede hendes rolle i "The Beauty", Ryan Murphys satiriske serie om urealistiske skønhedsstandarder, hvor Amelia Gray benægter at have fået nogen form for fyld. Amelia Gray kommenterede: "Jamen, søster, du skriver falske nyheder om kvinder, stop det! Kvinder skal støtte hinanden."

Et ærligt og selvsikkert svar

Amelia Gray præciserede, at hun brugte SkinVive (hyaluronsyre til kindhud, uden en varig filler-effekt) og ikke traditionelle læbefyldere: "Jeg sagde bogstaveligt talt, hvad jeg puttede i mine læber..." Stillet over for beskyldninger om at lyve, indrømmede hun at have fået foretaget en næseoperation og detaljerede sin historie, som hun forklarede til Variety : en medicinsk reduktion af hendes brystkasse som 16-årig for at forhindre sepsis fra en piercing, efterfulgt af mislykkede implantater, der krævede akut rekonstruktion. Amelia Gray forklarede, at hun fortryder at have ladet en ældre eks påvirke hendes valg, men afviste de ubegrundede spekulationer.

Paradokset ved skønhedsstandarder

Dette sammenstød fremhæver den dobbeltmoral, der pålægges modeller: kritiseres, hvis de får foretaget plastikkirurgi, og betragtes med mistænksomhed, hvis de ikke gør. Amelia Gray udfordrer i sin rolle i "The Beauty" direkte disse giftige normer, samtidig med at hun taler for kvindelig solidaritet mod forhastet dom. Hendes indgriben minder om den amerikanske skuespillerinde og instruktør Brittany Snow, der for nylig benægtede at have gennemgået en operation i en lignende sag.

Amelia Gray forvandler således angrebene til en bøn om autenticitet og nægter at lade sin krop blive en "spekulativ slagmark". Hendes faste svar – en blanding af medicinsk ærlighed og en opfordring til søsterskab – inviterer os til at gentænke, hvordan vi gransker kvinders udseende i de sociale mediers tidsalder.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Dakota Johnson gør et statement ved Paris Fashion Week i et "bukseløst" look

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dakota Johnson gør et statement ved Paris Fashion Week i et "bukseløst" look

Den amerikanske skuespillerinde, producer og model Dakota Johnson genopfandt 1970'ernes boheme-maksimalisme ved at gå uden bukser ved Valentino...

"Endnu en stor mave": Rihanna konfronteret med vedvarende kritik fra "hadere"

For nylig i Paris lavede Rihanna ikke bare et "fashion statement": hendes mave efter fødslen blev endnu engang...

I et glitrende outfit gjorde denne sangerinde en slående optræden.

Den sydafrikanske popstjerne Tyla fortsætter med at skabe bølger, denne gang på The Tonight Show Starring Jimmy Fallon....

"Et år allerede": Gisele Bündchen fortæller om sin hverdag som mor til tre

Den brasilianske supermodel Gisele Bündchen deler et år med ømhed med sit tredje barn gennem familiebilleder, der for...

Denne indiske skuespillerinde er afslappet klædt og imponerer med sin strålende hud.

Den indiske skuespillerinde, sangerinde, producer, forfatter og model Priyanka Chopra delte for nylig et billede på Instagram, der...

Som 51-årig overrasker Penélope Cruz med en kort klipning

Den spanske skuespillerinde, model og designer Penélope Cruz vakte for nylig furore ved Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026-showet,...

© 2025 The Body Optimist