Denne model er mistænkt for at have gennemgået kosmetisk kirurgi, men reagerer bestemt.

Amelia Gray, model og datter af den amerikanske skuespillerinde Lisa Rinna, blev for nylig beskyldt for flere plastikkirurgiske operationer af en kosmetisk kirurg på Instagram. Hun reagerede bestemt og forsvarede sin ærlighed omkring sine kropsvalg.

Rygter næret af et viralt opslag

Den 28. januar 2026 offentliggjorde indholdsskaberen Molly Bailey en karrusel med før-og-efter-billeder af Amelia Gray, hvori hun beskyldte hende for at have fået kind- og læbefyld, fjernet mundfedt, fået foretaget næsekorrektioner, fået foretaget kæbefyld og fået foretaget Botox-indsprøjtninger før hun fyldte 25. Bailey satiriserede hendes rolle i "The Beauty", Ryan Murphys satiriske serie om urealistiske skønhedsstandarder, hvor Amelia Gray benægter at have fået nogen form for fyld. Amelia Gray kommenterede: "Jamen, søster, du skriver falske nyheder om kvinder, stop det! Kvinder skal støtte hinanden."

Et ærligt og selvsikkert svar

Amelia Gray præciserede, at hun brugte SkinVive (hyaluronsyre til kindhud, uden en varig filler-effekt) og ikke traditionelle læbefyldere: "Jeg sagde bogstaveligt talt, hvad jeg puttede i mine læber..." Stillet over for beskyldninger om at lyve, indrømmede hun at have fået foretaget en næseoperation og detaljerede sin historie, som hun forklarede til Variety : en medicinsk reduktion af hendes brystkasse som 16-årig for at forhindre sepsis fra en piercing, efterfulgt af mislykkede implantater, der krævede akut rekonstruktion. Amelia Gray forklarede, at hun fortryder at have ladet en ældre eks påvirke hendes valg, men afviste de ubegrundede spekulationer.

Paradokset ved skønhedsstandarder

Dette sammenstød fremhæver den dobbeltmoral, der pålægges modeller: kritiseres, hvis de får foretaget plastikkirurgi, og betragtes med mistænksomhed, hvis de ikke gør. Amelia Gray udfordrer i sin rolle i "The Beauty" direkte disse giftige normer, samtidig med at hun taler for kvindelig solidaritet mod forhastet dom. Hendes indgriben minder om den amerikanske skuespillerinde og instruktør Brittany Snow, der for nylig benægtede at have gennemgået en operation i en lignende sag.

Amelia Gray forvandler således angrebene til en bøn om autenticitet og nægter at lade sin krop blive en "spekulativ slagmark". Hendes faste svar – en blanding af medicinsk ærlighed og en opfordring til søsterskab – inviterer os til at gentænke, hvordan vi gransker kvinders udseende i de sociale mediers tidsalder.