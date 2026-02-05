De hævder at være siamesiske tvillinger, men deres succes er gådefuld.

Med over 280.000 følgere på rekordtid tiltrækker "partner"-influencerne Valeria og Camila sig lige så meget sympati som mistanke. Er deres konto et nyt ansigt inden for kunstig intelligens?

En æstetik, der er "for perfekt" til at være sand?

De hedder Valeria og Camila, de kalder sig selv siamesiske tvillinger, har "to hoveder, men én vibration" og kan prale af over 290.000 følgere på Instagram. Mode, makeup, legende poseringer: Deres visuelle verden er omhyggeligt udformet til at fængsle. Og det virker. Bortset fra at i takt med at deres berømmelse eksploderer, opstår spørgsmålene: Er disse tvillinger menneskelige eller et nyt produkt af kunstig intelligens?

Deres biografi er kortfattet, men spændende: født i Florida og 25 år gamle, hævder de at have sammenvoksede rygsøjler og afviser enhver idé om kirurgisk separation. I deres Instagram-stories besvarer de endda nysgerrige spørgsmål: "Ja, vi taler, vi bevæger os, vi er tydeligvis ikke AI." Denne forsikring overbeviser dog ikke alle. Internetbrugere bemærkede hurtigt anomalier: fastlåste blikke, mærkelig symmetri, ekstremt glat hud, venner, der har en uhyggelig lighed med dem ... Alle disse spor har fået nogle til at mistænke en rent digital skabelse.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Valeria & Camila (@itsvaleriaandcamila)

Tvivlen blev bekræftet af Andrew Hulbert, en ingeniør med speciale i AI-prompts, i et interview med Daily Mail . Ifølge ham er tvillingerne faktisk kreationer genereret af kunstig intelligens. "Det er en narrativ strategi designet til at generere maksimal engagement. Alt er perfekt, ned til fraværet af ufuldkommenheder," forklarer han. Billederne er for skarpe, for rene. Og deres øjne? "Det er ofte der, AI afslører sin handlekraft. Blikket mangler dybde, spontanitet."

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Valeria & Camila (@itsvaleriaandcamila)

En bekymrende tendens

Denne beretning er ikke et isoleret tilfælde. AI-genererede influencere er i kraftig vækst, lige fra falske modeller og virtuelle sangere til fiktive par. Nogle er åbne om deres kunstige identiteter. Andre, som Valeria og Camila, fastholder tvetydigheden. Denne strategi er splittende: mellem fascination af realisme og ubehag i lyset af manipulation.

Kommentarerne til deres opslag er blandede. Nogle undrer sig: "Utroligt", "Storslået". Andre reagerer: "Hvorfor taler ingen om, at de er falske?" "Det er uhyggeligt, hvad AI kan gøre." Disse digitale figurer udfordrer vores forhold til billede, til kroppen, til autenticitet. De rejser også spørgsmålet om repræsentation: hvad vil det sige at idealisere mennesker, der ikke eksisterer?

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Valeria & Camila (@itsvaleriaandcamila)

I sidste ende er Valeria og Camila-fænomenet et udtryk for en æra, hvor linjerne mellem sandhed og fiktion er udviskede – bevidst. Deres (fiktive) historie om siamesiske tvillinger rammer en nerve: en historie om individualitet, modstandsdygtighed og inklusion. Bortset fra at det tilsyneladende bare er en opdigtet fortælling. Og alligevel fortsætter de med at generere opmærksomhed på Instagram. Et bevis på, at i opmærksomhedsøkonomien er illusion nogle gange mere værd end autenticitet.