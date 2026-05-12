Som 47-årig lyser Kate Hudson den røde løber op i en safranfarvet kjole

Der er farver, der varsler foråret bedre end nogen blomst. Den amerikanske skuespillerinde og producer Kate Hudson prydede for nylig den røde løber på Egyptian Theatre i Los Angeles i en lysende safrangul kjole, der kunne have målt sig med den californiske sol. Anledningen? Premieren på Netflix-dokumentaren "Marty, Life Is Short", der fejrede hendes ven Martin Shorts karriere. Og hun leverede et af sæsonens mest fantastiske forårslooks.

En kjole fuld af lys

Om aftenen bar Kate Hudson en Tod's-kreation fra forårskollektionen 2026, der blev præsenteret på Milan Fashion Week sidste september. En lang, ærmeløs kolonnekjole i safrangul ruskind med en tætsiddende og minimalistisk silhuet. Ifølge Women's Wear Daily var kollektionens farvepalet inspireret af Claude Noris bog "An Italian Summer", hvilket forklarer denne solrige, livlige og tydeligt sommerlige farvetone.

Det, der gjorde denne kjole helt unik, var dens detaljer. To dybe udskæringer i siderne afslørede Kate Hudsons silhuet, samtidig med at den bevarede en sofistikeret elegance. Bagpå var der en draperet, krydsende detalje bundet ved lænden, suppleret af en lille nøglehulsåbning øverst på ryggen. Og endelig en lårhøj slids, der åbnede sig en smule for hvert skridt.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kate Hudson (@katehudson)

Minimalistisk tilbehør, omhyggeligt udvalgt

Som det ofte er tilfældet med Kate Hudson, ligger hemmeligheden bag et vellykket look i en dygtig balance mellem drama og enkelhed. Skuespillerinden valgte et par sorte pumps med spids snude og fuldendte ensemblet med en lang brun læderfrakke, som hun bar ved ankomsten og derefter tog af for at afsløre det statement-stykke. Til smykker valgte hun kreationer fra modehuset Beladora: skulpturelle guldøreringe og iøjnefaldende ringe i varme metalliske toner, der perfekt komplementerede varmen i hendes kjole. Hendes look blev stylet af Rob Zangardi og Mariel Haenn, hendes mangeårige samarbejdspartnere.

En strålende skønhed, omhyggeligt designet ned til mindste detalje.

Kate Hudson betroede Marcus Francis en lav, blød og naturlig hestehale, perfekt til ikke at tynge kjolens silhuet ned. Tonya Brewers makeup på hendes ansigt valgte en underspillet elegance: sort mascara, rosenrøde læber og en gylden teint, der lignede en forårseftermiddag.

En lille detalje, der fuldendte looket perfekt: hendes manicure fra Nails of LA spillede det mælkehvide og lange kort i en blød nuance, der ikke overskyggede kjolen, men imødekom den på en delikat måde.

En aften dedikeret til venskab

Ud over den røde løber var Kate Hudson primært der for at støtte en ven. Sammen med den canadiske skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter Eugene Levy og den canadisk-amerikanske skuespiller, producer, instruktør, manuskriptforfatter og vært Martin Short poserede skuespillerinden med et stort smil for at fejre udgivelsen af denne dokumentarfilm dedikeret til komedielegenden.

"Sikke en dokumentar! Jeg hylder den eneste ene Marty Short 🧡," skrev hun under billederne, der blev delt på sin Instagram-konto. Kate Hudson, der i øjeblikket spiller hovedrollen i Netflix-serien "Running Point", bekræfter med denne optræden, at hun er en af Hollywoods mest stilfulde personligheder.

Med dette solkyssede look leverer Kate Hudson et af sine mest fantastiske forårsoptrædener. Med kjolens livlige farvepalet, detaljerne i snittet og den underspillede elegance i resten af hendes outfit beviser hun, at en lys stil kan være både slående og sofistikeret.