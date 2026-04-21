Skuespillerinden Emily Blunt stråler i en skulpturel kjole udsmykket med 400 perler

Emily Blunt dans « Le Diable s'habille en Prada » (The Devil Wears Prada)

Den britisk-amerikanske skuespillerinde Emily Blunt gjorde for nylig et slående indtryk ved New York-premieren på "The Devil Wears Prada 2". Hun var til stede i Lincoln Center og leverede en teatralsk, men sofistikeret optræden, der bekræftede sin status som et førende stilikon på den internationale røde løber.

En haute couture-kjole med exceptionelt håndværk

Til denne begivenhed bar Emily Blunt en kreation af Schiaparelli fra Haute Couture-kollektionen forår/sommer 2026. Denne skulpturelle kjole, der er sammensat af flere lag elfenbensfarvet tyl, var kendetegnet ved sin luftige og voluminøse konstruktion. Ifølge modehuset krævede kjolen næsten 4.000 timers arbejde, med tilføjelsen af tusindvis af silkefjer, der forstærkede dens spektakulære og næsten æteriske udseende.

400 perler for en unik juvellignende glimmer

Det var smykkerne, der virkelig fangede alles opmærksomhed. Skuespillerinden bar kreationer af Mikimoto fra kollektionen "Les Pétales Place Vendôme Rosés". Inspireret af rosenbladenes delikate bevægelse kombinerede disse smykker rosaguld, diamanter og Akoya-kulturperler. I alt udgjorde næsten 400 perler dette exceptionelle ensemble: en halskæde prydet med snesevis af perler, ledsaget af matchende armbånd og øreringe, der skaber en lysende og dyrebar harmoni.

En stærk trend omkring den genopfundne perle

Valget af disse smykker illustrerer en markant tendens: perlens genopblussen i en moderne version. Langt fra sit klassiske image genopfinder den sig selv i dag gennem moderne og dristige designs, der forsvares af ikoniske smykkehuse. Kombineret med en kjole, der er så indviklet udført som Emily Blunts, understreger denne mesterlige samling af perler og diamanter en subtil balance mellem tradition og modernitet.

Kort sagt, med denne optræden beviser Emily Blunt endnu engang sin upåklagelige sans for stil. Mellem spektakulær haute couture og exceptionelle smykker skaber skuespillerinden et mindeværdigt look, der perfekt illustrerer udviklingen af moderne chic, hvor hver detalje bliver et kunstværk i sig selv.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Som 57-årig vover skuespillerinden Lucy Liu at iføre sig øjeblikkets mest fascinerende lille sorte kjole.

