Som 53-årig satser Molly Sims på den tidløse charme ved retro strandtøj.

Blot få dage efter at have fejret sin 53-års fødselsdag, vendte den amerikanske skuespillerinde og model Molly Sims triumferende tilbage til rampelyset ved Sports Illustrated Swimsuit Show i Miami Beach. Hun inkorporerede adskillige referencer til sin fortid – for et resultat, der var både mesterligt og uventet.

Første kig: et ginghammønster fra 1950'erne

Til sin første optræden på catwalken valgte Molly Sims et stykke, som moderne mode synes at genopdage med glæde: en gingham-kjole med det tofarvede skakbrætmønster, der er typisk for efterkrigstidens pin-up-silhuetter. Dyb halsudskæring, balconette-skåle, tætsiddende linjer: stykket opfylder alle 1950'ernes krav, perfekt genskabt til 2026.

En klar reference til en hel ikonografi fra havet: pin-up-modellerne, der prydede magasinforsider, reklameplakater og Hollywood-film fra den tid. En æra, hvor strandtøj ikke bare var beklædning, men et sandt performance-stykke – et stykke som Molly Sims genfortolker.

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Andet look: en rød hyldest til Baywatch

Ved sin anden optræden, et komplet sceneskift. Molly Sims gjorde et slående statement i en livlig rød badedragt med rund halsudskæring, en høj slids ved hofterne og en åben ryg bundet med et bånd – en overraskende detalje, der afsløredes, da hun vendte sig mod publikum. Dette valg minder utvivlsomt om de ikoniske røde dragter fra livredderne fra kultserien "Baywatch" fra 1990'erne.

Alene dette stykke blander to æraer: den californiske drøm og den nostalgiske tilbagevenden, der dominerer den nuværende mode. En perfekt moderne hyldest til strandikonografien på den anden side af Atlanten.

På skønhedsfronten, et signatur solkysset look

Ud over de to outfits var det også skønhedslooket, der fangede alles opmærksomhed. Molly Sims valgte sit lange, taljelange blonde hår stylet i bløde bølger – et signaturlook, der også fremkalder et retro-look. Hendes makeup havde en lysende glød i de inderste øjenkroge, en blød lyserød blush på kindbenene og næsetippen og en let satinagtig nude læbe. Den samlede effekt frembragte en solkysset æstetik, der perfekt komplementerede hendes to looks. Dette bevidst naturlige hår- og skønhedsvalg understregede yderligere tøjets vintage-følelse.

Sports Illustrated, en scene hun kender godt

Molly Sims' optræden på Sports Illustrateds catwalk er ikke tilfældig. Modellen, tidligere vært på det legendariske "House of Style" på MTV, var i lang tid et af de ikoniske ansigter i den berømte årlige udgave dedikeret til strandlooks, hvor hun optrådte ved adskillige lejligheder i starten af 2000'erne.

Hendes tilbagevenden til catwalken, mere end tyve år efter hendes første optrædener, får således præg af en hjemkomst. Siden da er hun blevet skuespillerinde, forfatter og iværksætter – med sit eget skønhedsmærke lanceret i de senere år – fortsætter Molly Sims med at legemliggøre, på sin egen måde, en vis idé om californisk charme.

Med disse to meget omtalte optrædener har Molly Sims gjort langt mere end blot at lave et "modeoptræden". Hun mindede alle om, at man som 53-årig stadig kan gå på catwalken med lethed – hvis nogen skulle være i tvivl.