Som 57-årig vover skuespillerinden Lucy Liu at iføre sig øjeblikkets mest fascinerende lille sorte kjole.

Den amerikanske skuespillerinde, producer, instruktør, maler og billedhugger Lucy Liu fangede for nylig alles opmærksomhed ved New York-premieren på "The Devil Wears Prada 2". Hun medvirkede i den længe ventede efterfølger til kultklassikeren fra 2006 og gjorde en fantastisk optræden i et sofistikeret outfit.

En lille sort kjole genfortolket med et moderne twist

Til lejligheden valgte Lucy Liu en kreation af designer Georges Hobeika fra hans efterårskollektion 2026. Denne sorte kjole, langt fra minimalistiske klassikere, var kendetegnet ved et subtilt spil af transparens og omhyggelig broderi. Det ærmeløse design havde en overdel udsmykket med broderede blomstermotiver kombineret med tyl. Ensemblet blev yderligere forstærket af tredimensionelle frynser lavet udelukkende af perler, der tilføjede bevægelse og tekstur med hvert skridt.

Glitrende accessories, der fremhæver silhuetten

Hvad angår accessories, valgte skuespillerinden en lagdelt kollektion af diamantsmykker: statement-armbånd, dinglende øreringe og en spektakulær cocktailring. En satin-clutch og åbne sandaler fuldendte dette afgjort elegante look. Hendes makeup forblev tro mod tidløs elegance: glat hår, en strålende teint og intense røde læber, et klassisk signaturbillede fra den røde løber.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af My Attire (@myattire2816)

En skuespillerinde, der er dedikeret til at genopfinde stilen

Det er ikke første gang, Lucy Liu har genoptaget den "lille sorte kjole". Ved årets kvinde-galla arrangeret af Time i Los Angeles havde hun allerede gjort et stærkt indtryk med en kreation af JW Anderson, inspireret af silhuetter fra det 18. århundrede med fremhævede volumener ved hofterne.

Kort sagt bekræfter Lucy Liu sin status som et modeikon, der er i stand til at genopfinde klassiske stilarter med flair. Hendes seneste optræden beviser, at den lille sorte kjole langt fra er statisk, men stadig kan overraske, når den genopdages med kreativitet.