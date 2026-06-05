Med dette stilistiske valg er Kate Middleton en mærkbar hentydning til en anden æra.

Ved en kongelig reception i London traf Kate Middleton endnu engang et meget gennemtænkt modevalg. Prinsessen af Wales optrådte i en vintage-inspireret rød og hvid kjole med polkaprikker, hvilket hurtigt udløste en byge af kommentarer på sociale medier.

En rød kjole med polkaprikker, en hyldest til 1930'erne

Den 2. juni 2026 optrådte Kate Middleton på St. James's Palace i London. Prinsessen af Wales deltog i en reception, der fejrede 125-årsdagen for Cancer Research UK, verdens største uafhængige kræftforskningsorganisation. Til lejligheden byttede hun sine sædvanlige moderne outfits ud med en decideret retro-kreation.

Den flagrende kjole falder til anklerne og afsluttes med fine flæser forneden. Definerede skulderpuder strukturerer silhuetten, mens en let V-udskæring kantet med et hvidt revers, sammen med et bredt bælte, fremhæver taljen. Snittet er direkte inspireret af skjortekjolen fra 1930'erne, en stil der dengang var foretrukket af kvinder for dens praktiske anvendelighed - funktionelle knapper, lige linjer og skræddersyet elegance.

Ærtens tilbagevenden

Det var printet, der vakte den største furore. I en sæson, hvor polkaprikker gør et stort comeback på catwalks og i gaderne, gjorde Kate Middleton et dristigt brud med sin traditionelle sort-hvide duo og valgte i stedet den mere slående kontrast mellem hvid og rød. Dette valg var tydeligvis langt fra uskyldigt: et symbol på kærlighed, styrke og engagement, afspejlede rødt også begivenhedens betydning.

Kreationen er lavet af Rodarte, et californisk modehus med base i Pasadena, grundlagt af søstrene Kate og Laura Mulleavy. Designerne er kendt for deres romantiske silhuetter og talrige referencer til kunsthistorien, og deres arbejde er præget af en særlig opmærksomhed på kreativ research – hvilket er tydeligt i hvert eneste læg, hver eneste detalje i den kjole, som Prinsessen af Wales har valgt.

Tilbehør: den karakteristiske monokrome stil

Tro mod sin forkærlighed for monokromatiske silhuetter fuldendte Kate Middleton sit outfit med et par røde fløjlspumps fra Gianvito Rossi og en matchende clutch fra det italienske modehus Miu Miu. Som smykker valgte hun en underspillet elegance: en halskæde prydet med et rubinvedhæng og et par matchende diamantøreringe.

En perfekt orkestreret stilistisk præsentation, der hævder en vis idé om sammenhæng ned til mindste detalje. Med hver optræden forstærker Prinsessen af Wales således sin position som en ny slags modeikon: i stand til at genopleve vintage uden blot at "forbi" den.

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En besked ud over udseendet

Det vigtigste er stadig: at sagen kæmpes. Sammen med Kong Charles III, ledsaget af henholdsvis dronning Camilla og prins William, deltog Prinsessen af Wales i fejringen af en organisation, hvis arbejde hun desværre kender alt for godt. I 2024, kun få uger fra hinanden, annoncerede Kong Charles III og Kate Middleton, at de havde kræft.

I januar 2025 bekræftede Prinsessen af Wales, at hun var gået i remission, mens monarkens behandling "fremskred positivt" og burde "lettes i løbet af 2026". Denne side om side-tilstedeværelse, i tjeneste for en sag så personlig som den var kollektiv, gav utvivlsomt hele iscenesættelsen sin primære betydning: bag klæderne var der frem for alt en fælles kamp.

Med sin Rodarte-kjole med 1930'er-accenter gør Kate Middleton sig således bemærket på flere niveauer: en hyldest til en anden æras elegance, et perfekt mestret nik til polkaprikket-trenden, men også en stærk støtte til en dybt personlig sag.