Denne britiske model genopfinder korsettet med en afgjort moderne tilgang

Ved premieren på den nye filmatisering af "Wuthering Heights" vakte Cara Delevingne furore. Den britiske model valgte en silhuet inspireret af det victorianske korset, samtidig med at hun tilføjede et slående moderne præg. Hendes udseende gjorde et varigt indtryk og genskabte prestigen for et beklædningsgenstand med en kontroversiel fortid.

Et outfit, der blander historisk genfortolkning med assertiv mode.

Iført en dyb blommefarvet, struktureret korsetkjole, der fremhævede hendes talje, havde Cara Delevingne en sort overlay-detalje ved barmen. Kjolen blev parret med en glitrende sort midi-nederdel, der tilføjede kontrast og elegance til det overordnede look. For at fuldende dette romantisk-inspirerede ensemble valgte Cara lange sorte handsker, matchende hæle, diskrete øreringe og en choker prydet med en mørk sten i vintage-stil.

Dette stærkt stiliserede valg fremkalder victoriansk æstetik, men undergraver den subtilt. Samtidig understreger det Cara Delevingnes evne til at legemliggøre stærke silhuetter, der fortæller en historie ud over stoffet.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Cara Delevingne (@caradelevingne)

Korsettet, fra et tvangsobjekt til et symbol på frihed

Dette valg af beklædningsgenstand er ikke ubetydeligt. Korsettet, der længe har været opfattet som et instrument til kontrol over kvinders kroppe, finder her en ny fortolkning. Hos Cara Delevingne bliver det et udtryk for styrke, elegance og selvbekræftelse. Gesten er endnu mere kraftfuld, da den er en del af en tradition for genanvendelse, initieret af personer som den amerikanske sangerinde, sangskriver og danser Madonna, den britiske modedesigner og forretningskvinde Vivienne Westwood og for nylig den amerikanske sangerinde, sangskriver og skuespillerinde Billie Eilish.

Hver især har de på sin egen måde formået at genskabe korsettet til en funktion af personligt udtryk snarere end underkastelse af rigide normer. Ved at iføre sig dette blik på en stor kulturel begivenhed bekræfter Cara Delevingne sin position som et modeikon, der er i stand til at udviske linjerne mellem fortid og nutid. Hun følger ikke trends: hun omdefinerer dem. Korsettet er her ikke en frossen relikvie af nostalgi, men et genopfundet, flydende beklædningsgenstand, tilpasset en nutidig fortolkning.

Kort sagt er Cara Delevingnes look et skridt, der er godt for både moden og kroppens historie, og det minder os om, at tøj kan være et rum for frihed såvel som et territorium for erindring.