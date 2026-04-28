Skuespillerinden Eva Longoria, der bor i Spanien, afslører, hvad hun savner mest ved USA.

Fabienne Ba.
@evalongoria / Instagram

Den amerikanske skuespillerinde, instruktør, producer og model Eva Longoria vendte siden om i sit amerikanske liv uden tøven. Men selv de mest tilfredse expats har deres små nostalgiske anfald. Mens hun promoverede sin CNN-serie "Searching for France", talte Eva Longoria med People om, hvad hendes nye liv i Spanien ikke kan tilbyde hende.

Et liv i Spanien, som jeg valgte og værdsætter.

Efter at have bosat sig i Spanien i 2024 med sin mand José Bastón og deres 7-årige søn Santiago, nyder Eva Longoria en livsstil, der er radikalt anderledes end den, hun levede i Los Angeles. Hun går overalt, der er ingen trafikpropper, og måltiderne tager sin tid, forklarer hun. Denne hverdagsluksus er noget, hun gerne sætter i kontrast til den amerikanske "working lunch"-kultur, som hun beskriver som "afvigende: altid forhastet, aldrig rigtig afslappet".

Hvad han savner: sin familie i Texas

Blandt de ting, hun savner, siger Eva Longoria: "Jeg savner min familie i Texas," indrømmer hun kort. Hendes søn Santiago er dog henrykt over at se sine spanske fætre og kusiner igen, og skuespillerinden understreger, at familien fortsat er central for hendes livsstil: "Vi vil gerne være omgivet af familie." For at kompensere for afstanden rejser familien regelmæssigt frem og tilbage til Mexico, hvor nogle af deres slægtninge også bor.

Hendes søn Santiago føler sig meget hjemme i Spanien, især takket være sine fætre og kusiner. Og Eva Longoria lægger ikke skjul på, at hendes afrejse fra USA i 2024 også var politisk: Hun forbandt eksplicit sin beslutning om at forlade landet med Donald Trumps genvalg. Så længe han er ved magten, er en tilbagevenden ikke på dagsordenen.

Den anden ting der mangler: ægte mexicansk mad.

Det andet bemærkelsesværdige, og måske mest overraskende, fravær er gastronomisk. "Og god mexicansk mad også. Man kan bare ikke finde ægte, god mexicansk mad i Europa," beklager hun. Et lækkert paradoks for en person, der udforsker verdenskøkkener i sine rejseprogrammer, og som allerede har dedikeret en hel sæson til mexicansk gastronomi.

Frankrig som et nyt udforskningsfelt

Det var under promoveringen af sin nye serie, "Eva Longoria: Searching for France", som havde premiere på CNN den 12. april 2026, at hun delte disse indsigter. Serien på otte afsnit tager hende tværs over Frankrig, fra Bretagne til Alsace via Provence, mens hun opdager dets kulinariske skatte. Måske er dette en måde at delvist kompensere for hendes længsel efter god mad – selvom mexicansk køkken, efter hendes egen indrømmelse, stadig er uerstatteligt.

Kort sagt har Eva Longoria skabt et lykkeligt liv for sig selv på den anden side af Atlanten. Det er kun familien i Texas og tacosene i hendes hjemland, hun savner. En lille pris at betale for en person, der forlod alt – uden at synes at fortryde sit valg et eneste øjeblik.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

